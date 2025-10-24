「全国絶景低山100 for ビギナーズ」＆「吉永小百合インタビュー」掲載『山と溪谷11月号』 好評発売中！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、登山情報誌『山と溪谷』11月号（2025年10月15日発売）で、特集は「全国絶景低山100 forビギナーズ」を、特別企画で「田部井淳子が残したもの」を掲載しています。

特集「全国絶景低山100 forビギナーズ」」は、近年の低山人気に応えた登山入門者向けの内容。全国から選りすぐった100の名低山を、難易度表とともに紹介します。

地質の妙を感じさせる福岡県・平尾台の奇景

公共交通機関を利用した登山に便利な、別冊付録「関東・京阪神周辺登山バス時刻表2025-26」つき！

また、特別企画「田部井淳子が残したもの」では、女性として初めてエベレストに登頂した田部井淳子の功績について紹介します。長男の田部井進也さんと吉永小百合さんの対談も収録。吉永さんからは北アルプス裏銀座コースを歩いたエピソードなども語っていただきました。

「私も山が好きです」と語る吉永小百合さん

■商品情報

書名：山と溪谷 2025年11月号

発売日：2025年10月15日

定価：1,540円(本体1,400円+税10％)

仕様：A4変形判、208ページ

https://www.yamakei.co.jp/products/2825901612.html

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社山と溪谷社 担当：五十嵐

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

TEL03-6744-1900 E-mail: info@yamakei.co.jp

https://www.yamakei.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-6946-03703ce05cad1fd25f5225b81d1f2c31.pdf