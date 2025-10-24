【勝間和代・録りおろし音声つき】20年の研究と実践でつかんだ「人と上手に付き合う技術」をオーディオブックで配信

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年10月21日（火）に『人づきあいはコスパで考えるとうまくいく』（著：勝間和代）のオーディオブックをAmazonオーディブル（以下、Audible）、株式会社オトバンクのaudiobook.jpにて配信開始いたしました。

■Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FV38M57T(https://www.audible.co.jp/pd/B0FV38M57T)

■audiobook.jp：https://audiobook.jp/product/273515(https://audiobook.jp/product/273515)

『人づきあいはコスパで考えるとうまくいく』は、経済評論家として知られる勝間和代氏が20年以上にわたり研究・実践してきた「人と上手に付き合う技」のすべてを詰め込んだ、渾身の一冊です。自身が主宰するオンラインコミュニティ「勝間塾」でもダントツ人気のテーマを、誰にでも実践できるかたちで、わかりやすく解説しています。

今回のオーディオブック化に際し、冒頭に、勝間和代氏のスペシャル音声を収録しています。執筆の裏側や込めた想いなど、本には書けなかった「ここだけの話」を語っていただきました。勝間パワー全開のエネルギッシュな語りは、聴くだけであなたの毎日に生きる活力をもたらします！ この機会に、ぜひオーディオブックでお楽しみください。

［著者プロフィール］

勝間和代（かつま・かずよ）

経済評論家。株式会社監査と分析取締役。

1968年、東京生まれ。早稲田大学ファイナンスMBA、慶應義塾大学商学部卒業。アーサー・アンダーセン、マッキンゼー・アンド・カンパニー、JPモルガンを経て独立。少子化問題、若者の雇用問題、ワーク・ライフ・バランス、ITを活用した個人の生産性向上など、幅広い分野で発言を行う。なりたい自分になるための教育プログラム「勝間塾」を主宰。知見と実体験、研究をもとにしたアドバイスが人気。『起きていることはすべて正しい』（ダイヤモンド社）、『40歳からの「仕事の壁」を越える勝間式思考』（日経BP）、『一生自由に豊かに生きる！ 100歳時代の勝間式人生戦略ハック100』（KADOKAWA）など、著書多数。著作累計発行部数は500万部を超える。

［本書の主な内容］

＜はじめに＞なぜあなたはコミュニケーションにストレスを感じるのか

第一部 一気に人間関係の悩みがなくなる基本の考え方

ストレスを溜めない人間関係を生み出す7つの考え方

●その1 人間関係は、「ある程度」公平であればいい。

「完璧」ではなく「ある程度」が大事。

●その2 「思ったことは何でも、正直に伝えた方がいい」には落とし穴がある。

使う言葉は丁寧に吟味し選択する。

●その3 ほとんどの人は自意識過剰。

相手より上であろうとするのをやめ、謙虚さを意識すればいい。

●その4 嫌われたくないという気持ちを捨てる。

好かれることもあれば、嫌われることもある。

●その5 相手のために自分の身を削っていると人間関係は悪化する。

しなくてもいい我慢はやめる。

●その6 いくらメリットがあっても、相手の機嫌に自分の思考を

左右されたらほどよい距離を置くのが正解。

●その7 人間関係で落ち込んだときは、自分を責めず、

落ち込んだことを許し、何よりも体を動かす。

第二部 人間関係はスキルが9割

「自分を楽に、幸せにする」7つのスキルと磨き方

◆スキル1 「困った人」を分析する

◆スキル2 怒りをコントロールする

…怒りをコントロールできれば自分が救われる

◆スキル3 アサーティブに関わる

…言いにくいことも自分の言葉で伝えるテクニックを磨く

◆スキル4 寛容さを手に入れる

…自分の弱みを認め、相手の弱みを認めると、寛容になれる。

◆スキル5 思いやり力で幸せになる

…他者を思いやれるようになると、私たちの幸福度は劇的にアップする。

◆スキル6 適切に伝える技術を磨く

…言いたいことが的確に伝えられれば、人間関係のストレスはゼロになる。

◆スキル7 SNSコミュニケーション術

…SNSは劇薬。「困った人」を避け幸せのために活用する。

第三部 人生戦略としての人間関係

人づきあいも投資。幸福は福利で増えていく

●その1 将来的に大きな幸福感を手にするために

「間違った見返り」はさっさと手放す。

●その2 人間関係の量を増やし、

その中から質のよい関係性を育て取捨選択していく。

●その3 人間関係は利他の積立投資。

利他力を発揮していけば、人脈と幸福の運用益が生まれる。

●その4 人間関係構築の基本は分散投資。

できるだけゆるやかに多くの人とつながると幸せになれる。

＜おわりに＞人生最後の幸せを決めるのは人間関係である

［商品概要］

＜オーディオブック版＞

『人づきあいはコスパで考えるとうまくいく コミュニケーションはスキルが9割』

著者：勝間和代

ナレーター：田久保柚香

配信開始日：2025年10月21日

再生時間：5時間40分

価格：各オーディオブック配信ストアに準じる

▽配信URL▽

※audiobook.jp聴き放題プラン対象

※オーディオブック版は、紙版・電子版とはコンテンツが一部異なることがあります。

