「見る人から、創る人へ」― 大阪・北摂の未来を住民と“共創”するコミュニティ『北摂JAM』発足。

大阪府北摂地域を拠点とする広告代理店「アドキタ」代表の石谷太志と、万博記念公園で人気を博す

高級チキンナゲット専門店「NUGGET NUGGET」代表の柳川睦幸は、地域住民が主体となって未来を共創するコミュニティ『北摂JAM』を2025年10月24日に正式発足しました。



「参加（Join）」「行動（Action）」「出会い（Meet-up）」をコンセプトに、

地域の魅力向上と住民同士の交流活性化を目指します。





背景：地域の未来を“自分ごと”にする、若者たちの挑戦

第一弾として、地域交流イベントの企画を開始しており、事業者と住民が一体となった新しい街づくりのモデルケース構築に挑みます

大阪府北部に位置し、太陽の塔がシンボルの万博記念公園を有するなど、豊かな自然と都市機能が調和した北摂地域。

しかし、他の多くの地域と同様に、住民同士のつながりの希薄化や、地域活動への参加者固定化といった課題も潜在しています。



この状況に対し、「この街をもっと良くしたい」

「見てるだけじゃなく、自分たちの手で面白いことを仕掛けたい」という共通の想いを持った

広告代理店代表の石谷太志、ナゲット専門店代表の柳川睦幸、そして同じ志を持つ地域の若手事業者や住民が集結。



世代や業種を超えて協力し、本コミュニティの発足に至りました。

実行メンバーが中心となり、北摂に関わる全ての人が「当事者」として参加できる

“ひらかれた場”を提供することで、地域全体の活性化を目指します。

特長：コンセプトは「JAM」― 3つの行動指針で地域の未来を共創

『北摂JAM』は、団体の価値観を示す3つのキーワード「参加（Join）」「行動（Action）」

「出会い（Meet-up）」の頭文字から名付けられました。



以下に行動指針を掲げ、住民一人ひとりの「やってみたい」を形にすることを目指します。

参加（Join）：誰もが主役。「手伝うよ！」が合言葉のひらかれた場

「こんなことができたら面白いかも」というアイデアを歓迎し、誰もが気軽に関われる雰囲気作りを重視します。メンバーは「手伝うよ！」を合言葉に互いの挑戦を支え合い、常に新しい仲間が輪に入りやすい、ひらかれた協働の場を目指します。

行動（Action）：完璧より、まず一歩。「どうすればできる？」を口グゼに

完璧な計画を待つのではなく、「100点より、まず60点」の精神で一歩を踏み出すスピード感を大切にします。常に「どうすればできるか？」という視点で物事を考え、挑戦の結果としての失敗は、次につながる貴重な経験値として捉えます。

出会い（Meet-up）：出会いを面白がり、新たな価値へつなげる

メンバー自身が地域のハブとなり、面白い人や店を積極的に紹介し合います。異業種や異なる世代など、これまで接点のなかった人や活動が交わる「まさか」の組み合わせを楽しみ、そこから生まれる新たな発見や連携を重視。目的のない雑談から生まれるアイデアも大切にし、偶然の出会いを地域の価値創造へとつなげていきます。

先日、第1回の実行メンバーミーティングを開催し、具体的なイベントの企画に着手しました。

【展望】目指すのは「もっと好きになる、私たちの北摂」

写真：第1回ミーティングの様子。柳川代表（中央）、石谷副代表（右）をはじめ、活発に意見を交わす実行メンバーたち。

『北摂JAM』は今後、地域住民を巻き込んだイベントの企画・運営や、地域の課題解決に取り組むボランティア活動などを本格化させていきます。

これらの活動が、子どもから高齢者まで全ての世代にとって新たな挑戦や交流のきっかけとなり、自発的なエネルギーが生まれる土壌を育んでまいります。最終的に、住民一人ひとりが「この街に住んでいていよかった」「この街をもっと良くしたい」と当事者意識を持てる未来を目指します。

団体概要

団体名： 北摂JAM

代表： 柳川 睦幸（NUGGET NUGGET）

副代表： 石谷 太志（アドキタ～北摂の広告代理店～）

活動内容： 北摂地域におけるイベント企画・運営、ボランティア活動、その他地域活性化に資する活動

【主催団体情報】

会社名（屋号）： アドキタ～北摂の広告代理店～(https://socialmediamarketing.jp/)（SweetLeap株式会社）

代表者： 石谷 太志

事業内容： 「口コミロボ(TM)(https://kuchikomirobo.com/)」の運営、WEB広告代理店事業 等

会社URL： https://socialmediamarketing.jp/adokita_company/

屋号： NUGGET NUGGET（ナゲットナゲット）(https://nuggetnugget.net/)

代表者： 柳川 睦幸

事業内容： 高級チキンナゲット専門店の運営

会社URL：https://c-studio.life/company

問い合わせ先

本リリースに関するお問い合わせ、また代表・副代表、実行メンバーへのご取材依頼は、下記までご連絡ください。

北摂JAM 広報担当

担当者： 石谷 太志

メールアドレス： adokita@socialmediamarketing.jp