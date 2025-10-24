ÆüËÜºÆÀ¸°åÎÅ³Ø²ñ¤È»ö¶È¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø¤¬³Ð½ñ¡ÊMOU¡Ë¤òÄù·ë¡£ºÆÀ¸°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨ÎÏ¤ÈÈ¯Å¸¤ò¤á¤¶¤¹¡£
³Ø¹»Ë¡¿ÍÀèÃ¼¶µ°éµ¡¹½ »ö¶È¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢³ØÄ¹¡§ÅÄÃæÎ¤º»¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜºÆÀ¸°åÎÅ³Ø²ñ¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§À¾ÅÄ¹¬Æó¡¢°Ê²¼ÆüËÜºÆÀ¸°åÎÅ³Ø²ñ¡Ë¤È2025Ç¯10·î23ÆüÉÕ¤ÇºÆÀ¸°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨ÎÏ¤ÈÈ¯Å¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³Ð½ñ¡ÊMemorandum of Understanding: MOU¡Ë¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯10·î23Æü »ö¶È¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³ØÅìµþ¹»¤Ë¤ÆÄù·ë¡£¡Ê¼Ì¿¿º¸¡¦º¸¤«¤é¡ËÆüËÜºÆÀ¸°åÎÅ³Ø²ñ Íý»öÄ¹ À¾ÅÄ¹¬Æó»á¡¢»ö¶È¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø ³ØÄ¹ ÅÄÃæÎ¤º»
¡ã»ö¶È¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø¤ÎºÆÀ¸°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¤ß¡äÀ¯»º´±³Ø¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¤ÎÌ¤Íè¤òµÄÏÀ
ºÆÀ¸°åÎÅ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Î°åÎÅ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¼£ÎÅË¡¤ÎÄó¶¡¤äÆüËÜ¤Î¹ñºÝÅªÃÏ°Ì¸þ¾å¤Ø¤Î¹×¸¥¤ËÂç¤¤¯´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤·¤¤°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉÊ¼Á¤ä°ÂÁ´À¤ª¤è¤ÓÍ¸úÀ¤Î³Î¾Ú¤Ë¤Ï»þ´Ö¤äÈñÍÑ¤¬³Ý¤«¤ë¾å¤ËÀ©ÅÙÌÌ¤Î²ÝÂê¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
ËÜ³Ø¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡ÖºÆÀ¸°åÎÅ¤ÇÉÁ¤¯ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¸¦µæ²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ä¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ò2023Ç¯ÅÙ¤è¤êµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÆüËÜºÆÀ¸°åÎÅ³Ø²ñ¤È¶¦ºÅ¤·¡¢Âè24²óÆüËÜºÆÀ¸°åÎÅ³Ø²ñÁí²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖºÆÀ¸°åÎÅ¤ÇÉÁ¤¯ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¸¦µæ²ñ¡¦ÆüËÜºÆÀ¸°åÎÅ³Ø²ñ¶¦ºÅ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢µÄÏÀ¤ÎÆâÍÆ¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜºÆÀ¸°åÎÅ³Ø²ñ¤È»ö¶È¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»ö¶È¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø¤¬ÁÈ¿¥¤¹¤ë¡ÖºÆÀ¸°åÎÅ¤ÇÉÁ¤¯ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¸¦µæ²ñ¡×¤Ø¤ÎÏ¢·È
¡¦ÆüËÜºÆÀ¸°åÎÅ³Ø²ñÇ¯¼¡Áí²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦ºÅ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Î¼Â»Ü
¡¦ºÆÀ¸°åÎÅ¤ÎÅ¬Àµ¤ÊÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºöÄó¸À¤ª¤è¤Ó·¼È¯³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÎÏ
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢¹ç°Õ¤µ¤ì¤¿»ö¹à
¡ÖºÆÀ¸°åÎÅ¤ÇÉÁ¤¯ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¸¦µæ²ñ¡×¤Î³èÆ°¤ÏHP¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://conference.mpd.ac.jp/regenerative_medicine
ÆüËÜºÆÀ¸°åÎÅ³Ø²ñ¡ÊJSRM¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JSRM¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎºÆÀ¸°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìó6,000¿Í¤Î²ñ°÷¤òÍÊ¤·¡¢´ðÁÃ°å³Ø¡¦Î×¾²°å³Ø¡¢ÁÈ¿¥¹©³Ø¡¢ºÙË¦À¸Êª³Ø¤Ê¤É¤Î¼«Á³²Ê³ØÊ¬Ìî¤«¤é¡¢À¸Ì¿ÎÑÍý³Ø¡¢µ¬À©²Ê³Ø¡¢Ë¡³Ø¡¢°åÎÅ·ÐºÑ³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÍÊ¸¼Ò²ñ²Ê³ØÊ¬Ìî¤Þ¤Ç¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¦µæ¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JSRM¤Ï¡¢³Ø½Ñ³¦¡¢»º¶È³¦¡¢À¯ÉÜ¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦Í£°ìÌµÆó¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2012Ç¯4·î¤ËÅìµþ¡¦ÆîÀÄ»³¤Ë³«³Ø¤·¤¿¡¢»ö¶È¹½ÁÛ¤È¹½ÁÛ·×²è¤ò¹½ÃÛ¡¦¼ÂÁ©¤¹¤ë¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±Âç³Ø±¡¡£»ö¶È¤Îº¬ËÜ¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯ÁÛ¤·¡¢»ö¶È¤ÎÍýÁÛ¤È¤Ê¤ë¹½ÁÛ¤ò¹Í¤¨¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òËÂ¤®¡¢¹½ÁÛ·×²è¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ºÌ¤Ê¶È³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¶µ°÷¡¦±¡À¸¤ÈµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢2Ç¯´Ö¤Ç»ö¶È¹½ÁÛ·×²è½ñ¤ÎÄó½Ð¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀìÌç¿¦³Ø°Ì¤Î¡Ö»ö¶È¹½ÁÛ½¤»Î¡ÊÀìÌç¿¦¡Ë¡×¡ÊMPD¡§Master of Project Design¡Ë¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³«³Ø¤«¤é14´üÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢µòÅÀ¤ÏÅìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢ÀçÂæ¤Î5¹»¼Ë¤Ç·×830Ì¾¤¬½¤Î»¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¿·»ö¶È¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ³Ø¤ÎÉíÂ°¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡Ö»ö¶È¹½ÁÛ¸¦µæ½ê¡×¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¡¦»ö¶È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ùー¥¹¤Ç¤Î¸¦µæ¤¬³èÈ¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢´û¤Ë4,000Ì¾°Ê¾å¤¬²ÝÄø¤ò½¤Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢·î´©¡Ø»ö¶È¹½ÁÛ¡ÙÅù¤Î½ÐÈÇ¤ò»Ï¤á¡¢¸¦µæ½ñÀÒ¤òÈ¯´©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¾ÜºÙ¤ÏÂç³Ø±¡HP¡Êhttps://www.mpd.ac.jp/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£