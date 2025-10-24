株式会社日立ニコトランスミッションとのオフィシャルパートナー契約締結のお知らせ

株式会社サンロッカーズ

本契約締結に伴い、2025₋26シーズンよりサンロッカーズ渋谷ホームゲームコートサイドエリア看板および、サンロッカーズ渋谷各広報物にも「日立ニコトランスミッション」のロゴを掲載いたします。

■株式会社日立ニコトランスミッション コメント

その技術は世界を止めない Transmission Moves The World



私たち日立ニコトランスミッションは技術と品質を通して広く社会に貢献するという理念のもと、産業と社会と生活をトランスミッションでつなぐ独自技術への挑戦を立ち止まることなく続けてきました。

この度アグレッシブでありながら、楽しさや喜びにあふれたサンロッカーズ渋谷の進化に伴走したいと考えオフィシャルパートナーシップを締結しました。

私たちのめざすところはチームとともにより豊かで楽しい未来を切り拓くことです。

創設90周年を迎えるメモリアルシーズンでの優勝にむけて、私たちも応援します。

■株式会社日立ニコトランスミッション 会社概要

会社名：株式会社日立ニコトランスミッション

所在地：埼玉県さいたま市北区吉野町一丁目405番地3号

代表者：取締役社長 松井 志郎

URL： https://www.hitachi-nico.jp/(https://www.hitachi-nico.jp/)

■掲出ロゴ

■ロゴ掲載箇所

サンロッカーズ渋谷ホームゲーム コートサイドエリア看板

サンロッカーズ渋谷各広報物

■サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。

1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。

2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。

なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のチームとして、創設90周年を迎えました。

クラブ名： サンロッカーズ渋谷

ホームタウン： 東京都渋谷区

ホームアリーナ：青山学院記念館

URL： https://www.sunrockers.jp/(https://www.sunrockers.jp/)

運営会社： 株式会社サンロッカーズ