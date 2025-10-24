SEE SEEより “October Collection for SEE SEE” が登場

株式会社アーバンリサーチ

2025年10月29日（水）、静岡の挽物技術とアメリカ西海岸のカルチャーを融合させたホームウェアブランド「SEE SEE」による“ October Collection | for SEE SEE ”が、URBAN RESEARCH KYOTOのインショップで販売を開始します。

本コレクションは、URBAN RESEARCH KYOTOのリニューアルオープン後に毎月お届けしてきたファイナルコレクションです。

October Collectionは、オーバーサイズのワークベストやツータックパンツ、ウォッシュドネルシャツをはじめ、クルースエット、オリジナルワッチキャップなどを含めた全8型をラインナップ。定番のリラックスしたフォルムにSEE SEEロゴ刺繍等細やかなディテールを加えています。

素材にはコットンや合繊のブレンド、太番手の裏毛、空紡糸サーマルなど、機能性を兼ね備えた生地を厳選。

ぜひ京都店でその魅力に触れてみてください。

また、October Collection for SEE SEE のビジュアルを公開。



URBAN RESEARCH KYOTOのインスタグラム(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)より、ご覧ください。

“October Collection for SEE SEE”

and more…

SEE SEE

伝統工芸＜静岡挽物＞を継承する、HOMEWEARブランド「SEE SEE」。ハンドメイドならではの、素材感や個体差を『個性』とし、伝統技術と革新的デザインを融合させ、暮らしに豊かさをあたえます。

Instagram @ see.see.sfc(https://www.instagram.com/see.see.sfc/)

【発売日】

2025年10月29日(水)

【販売店舗】

アーバンリサーチ KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

Instagram @ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)

販売方法については下記をご確認ください。

▼発売日の店頭販売について

発売日当日は、店舗にてお並びいただいたお客様を対象に抽選販売を行います。その際、店内へご案内する順序を記載した番号つきの整理券を引いていただきます。なお、この整理券の番号は入店の順序を決めるためのものとなり、ご購入をお約束するものではございません。

ご購入を検討される際は、[1] ～ [3] についての項目、ならびに販売についての注意事項を必ずご確認ください。

[1] 整列

整列場所に整列してお並びいただきます。

※ 整列開始時間前に販売店前に並ぶことを禁止させていただきます。

[2] 抽選

整列順に沿って、店内へのご案内順序を記した整理券を引いていただきます。

※ 整理番号のお渡しはお一人様一枚までとさせていただきます。

配布後は整理券の番号順に整列いただくよう、スタッフがご案内させていただきます。スタッフの指示のもと、整列にご協力を宜しくお願いいたします。

[3] 販売開始時間

販売開始時間に関しては、当日の状況により店舗にて判断させていただきますので、ご了承ください。

※ 整理券を紛失した場合、再発行はできかねます。

販売についての注意事項

・ お客様ご都合による返品・交換は不可とさせていただいております。

・ 商品に欠陥がある場合、または購入内容と異なる場合のみ交換対応を承ります。尚、在庫状況により代替品をご用意できない場合がございます。

・ 本商品に関して、お取り置き・店舗通販・KYOTO店以外へのお取り寄せはお断りします。

・ 当日は整列場所にてご本人確認をさせていただきますので顔写真付き身分証明書（運転免許証、住民基本台帳、パスポート、在留カード、マイナンバーカード、障がい者手帳）のいずれかを必ずご持参ください。すべて顔写真付き、有効期限内のものに限ります。

・ 近隣にご迷惑がかかるなど、トラブルがあった場合、 販売を中止させていただくことがございます。

・ お並びいただく際の喫煙、飲酒などの行為は、他のお客様へのご迷惑となりますのでご遠慮ください。

・ 椅子や鞄などの物を使った場所取り、長時間列から離れるなどの行為はご遠慮ください。

・ 店舗内外で金品の受け渡しなどの行為がみられた場合、販売をお断りさせていただく場合がございます。

・ 販売当日の状況により、開店時間を変更、または入場を制限する場合がございます。

・ セールスパーソンの整列などの指示にご協力いただけない場合、販売をお断りさせていただく場合がございます。

・ 上記の販売日時・販売方法およびルールは、事情によりやむを得ず変更する場合がございます。

・ その他、お問い合わせに関しては、販売店舗にて承ります。

・ 商品撮影等、他のお客様のご迷惑になる行為は、ご遠慮ください。

・ 店内にてお会計前の当商品をお持ちになっての回遊はご遠慮ください。

＜販売店舗＞

営業時間：平日12:00～20:00、土日祝11:00～20:00

＜整列場所＞

正面出入口

[1] 整列開始時間

11:15～

[2] 抽選開始時間

11:30～

ITEM LINE UP

T/C BIG SHIRT

SEE SEE定番のビッグシルエットシャツ。素材はコットンに2種類の合繊をブレンドした、綿の快適性を持ちながら、速乾性、形状安定性を兼ね備えた機能素材を使用。着心地がさらっとしていて、麻のような清涼感をもった素材です。

T/C BIG SHIRT [ BSMA6-FW2510S02 ]

\29,700 (税込)



color・size：

CHARCOAL/B：M / L / XL / XXL

D NAVY/W：M / L / XL / XXL

BLACK/W：M / L / XL / XXL

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1328_1_5f37709e6fce24d2f6921dde5effa2ea.jpg?v=202510241157 ]

WIDE TWO TUCK PANTS

腰回りやワタリは太めに設定しながら少しテーパードをかけたすっきりしたシルエットのツータックワイドパンツ。素材はコットンに2種類の合繊をブレンドした、綿の快適性を持ちながら、速乾性、形状安定性を兼ね備えた機能素材を使用。着心地がさらっとしていて、麻のような清涼感をもった素材です。

WIDE TWO TUCK PANTS [ BSMA6-FW2510P01 ]

\31,900 (税込)

color・size：

CHARCOAL/B：M / L / XL / XXL

BLACK/W：M / L / XL / XXL

D NAVY/W：M / L / XL / XXL

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1328_2_bff21f1c2b7a5850d18042c7fb25d0ba.jpg?v=202510241157 ]

WORK VEST

オーバーサイズに仕上げたワークベスト。インナーにビッグシルエットのSWEATやニットを着用してもストレスがないようにゆったりとしたアームホールにしています。素材はポリエステルとコットンを高密度に織り上げたハリ感のあるウェザー素材を使用。撥水加工も施しており、多少の雨にも対応可能です。

WORK VEST [ BSMA6-FW2510J01 ]

\36,300 (税込)

color・size：

G.BROWN/O：M / L / XL / XXL

BLACK/O：M / L / XL / XXL

NAVY/W：M / L / XL / XXL

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1328_3_f6fc2eeb57423bb22c39d2051e18aa74.jpg?v=202510241157 ]

BIG SHIRT WASHED NEL

SEE SEE定番のビッグシルエットシャツ。素材は洗いをかけ毛羽立ちを加えたウオッシュドコットンネル生地を使用。太番手ながら硬くなりすぎないように打ち込み本数を調整し柔らかい風合いを持たせたネル生地です。

BIG SHIRT WASHED NEL [ BSMA6-FW2510S01 ]

\30,800 (税込)

color・size：

NAVY：M / L / XL / XXL

BLACK：M / L / XL / XXL

WHITE：M / L / XL / XXL

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1328_4_3be88a4215e3df020bd2b91fe5fbc56a.jpg?v=202510241157 ]

THERMAL HENLY LS TEE

ボックスシルエットのヘンリーネックサーマルLS TEE。素材はBD（空紡）糸を使用することにより、シャリ感のあるさらっとした着心地が特徴のハニカム素材を使用。空気の力で紡績しているため、ボリューム感がありながらもドライなタッチで程よく固めの風合いを持つ素材です。

THERMAL HENLY LS TEE [BSMA6FW2510CS01]

\ 20,900 (税込)

color・size：

GREY杢/B：M / L / XL / XXL

WHITE/B：M / L / XL / XXL

BLACK/W：M / L / XL / XXL

NAVY/W：M / L / XL / XXL

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1328_5_79f028138bc2e41ca0515e52fa31b3f6.jpg?v=202510241157 ]

CREWNECK SWEAT

オーバーサイズの定番CREW SWEAT。素材は太番手を使用したヘビーウエイト裏毛を使用。しっかりと度目を詰め、型崩れしにくい素材です。

CREWNECK SWEAT [ BSMA7FW2510CS02 ]

\27,500 (税込)

color・size：

ASH GREY：M / L / XL / XXL

GREY杢：M / L / XL / XXL

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1328_6_6a346bbf0df3f0f95f4cf0cdd51b98cb.jpg?v=202510241157 ]

SWEAT HOODIE

オーバーサイズの定番SWEAT HOODIE。素材は太番手を使用したヘビーウエイト裏毛を使用。しっかりと度目を詰め、型崩れしにくい素材です。

SWEAT HOODIE [ BSMA7FW2510CS03 ]

\33,000 (税込)

color・size：

BLACK：M / L / XL / XXL

WHITE：M / L / XL / XXL

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1328_7_87aebfca259d9e97e39d67d9278f21d1.jpg?v=202510241157 ]

WATCH CAP

ベーシックな形にこだわったSEE SEEオリジナルワッチキャップ。素材は７Ｇ畦編みのアクリルニットを使用。

WATCH CAP [BSMA7FW2510AC01]

\4,400 (税込)

color・size：

BLACK：One

ORANGE：One

NAVY：One

CHARCOAL：One

BROWN：One

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1328_8_1d9d70351a294fb7cca99afcce1d05b9.jpg?v=202510241157 ]