企業のデザイナーの力を生かし、社会課題の解決に挑戦する企業横断プロジェクト「IN-HOUSE→SOCIAL DESIGN UNIT」にソニーが参画

ソニーグループ株式会社

ソニーグループ株式会社（以下、ソニー）及びソニーデザインコンサルティング株式会社は、株式会社電通のFuture Creative Centerと株式会社三越伊勢丹の伊勢丹新宿店LIFE DESIGNが推進する企業横断プロジェクト「IN-HOUSE→SOCIAL DESIGN UNIT（イン-ハウス トゥ ソーシャル デザイン ユニット）」に参画します。

「IN-HOUSE→SOCIAL DESIGN UNIT」は、企業のインハウスデザイナーやクリエイティブ人材の専門スキルや創造性を生かし、その力で社会課題を解決する商品開発に繋げていくプロジェクトです。

活動の第1弾には、ソニーおよびソニーデザインコンサルティングと富士フイルム株式会社 デザインセンター（CLAY Studio）の若手デザイナーが参画し、日頃デザインしている製品やサービスとは異なる領域である伝統工芸のこけしをテーマに設定しました。こけしはユニークな文化的背景を持ち、国内外に愛好家も多い一方で、認知度の向上やビジネスのさらなる拡張などの課題も抱えています。それらの課題も踏まえた上で、６人のインハウスデザイナーが社内で培ったビジョン構築や課題解決の力を活用し、職人の皆さまと共にこけしに対する新たな解釈を探ります。

本プロジェクトで開発されたこけしは、2026年3月に伊勢丹新宿店で販売を予定しています。

また、日本最大級のデザイン＆アートフェスティバルである「DESIGNART」に合わせ、開発プロセスやプロトタイプの展示会を開催します。

■展示会概要

【期 間】2025年10月31日（金）～2025年11月3日（月）

【時 間】12：00～18:00 （10月31日（金）のみ12：00～17:00)

【会 場】 東京都港区南青山６丁目６－１５（FUJIFILM Design Center CLAY Studio)

専用ウェブサイト： https://www.designart.jp/designarttokyo2025/exhibitions/10814/

「IN-HOUSE→SOCIAL DESIGN UNIT（イン-ハウス トゥ ソーシャル デザイン ユニット）」推進チーム について

伊勢丹新宿店LIFE DESIGN

伊勢丹新宿店本館5階リビングフロアを中心に、お客さまの暮らしを豊かにするモノ・サービスを提案するチーム。ライフデザインという名称には、リビングやインテリア領域にとどまらず、世界中の企業やメーカー、デザイナーや職人の方々と協業し、お客さまの暮らしをトータルでデザインしていきたいという想いが込められています。

Future Creative Center

Future Creative Centerは「未来価値クリエイティブ集団」を標榜し、総勢90名以上のクリエイターとプロデューサーから成る電通社内横断組織です。まだ解のない問いに立ち向かうこと、そこでクリエイティビティの可能性を示すことをミッションとし、建築やまちづくりのプロジェクトにおいて事例を増やしつつあります。未来のビジョンを描きながら、空間や建築をつくり、ブランドをつくり、長期的なビジネスまでをも描くことで、まちづくりプロジェクトそのものをアップデートしていきます。

https://dentsu-ho.com/booklets/428

富士フイルム株式会社 デザインセンター（CLAY Studio）について

「富士フイルムをデザインする」これが富士フイルム デザインセンターのミッションです。2017年デザイナーの発想をジャンプさせるため西麻布にCLAYを作りました。そして2023年“完成しないデザインスタジオ”をコンセプトに新たなCLAYを南青山に立ち上げました。ここは建物の外観からインテリア、机、照明、サインからマンホールに至るまですべてCLAYのデザイナーたちがデザインしました。医療、カメラ、化粧品、マテリアルなど多くの革新的なデザインが日々ここから生まれています。これからも「誠実なデザイン」を胸に、人々の言葉にならない思いを誠実にカタチにしていきます。

ソニーグループ株式会社クリエイティブセンターについて

ソニーは、創業して間もなくデザインの重要性をいち早く認識し、デザイン室（現：クリエイティブセンター）を1961年に設立しました。「人のやらないことをやる」というソニーのDNAのもと、クリエイティブセンターはプロダクトからエンタテインメント、金融、モビリティなどの事業領域に活動の幅を広げ、ソニーグループの多岐に渡るデザインとブランディングを行っています。デザインのあらゆる可能性を開拓し続け、世界中の人々とともに、より豊かで心地よいライフスタイルの実現や、クリエイティビティとテクノロジーの融合によってもたらされる新たな価値の「原型」 の創造を目指します。

https://www.sony.com/ja/design

@sonydesign_official(https://www.instagram.com/sonydesign_official/)

ソニーデザインコンサルティング株式会社について

ソニーデザインコンサルティングは、ソニーグループのインハウスデザイン部門として培ったデザインにまつわる知見と経験を基に、デザインコンサルティングやデザインサービスを提供しております。デザイン活用を通じて、新たな事業機会を創出すると共に、社会課題解決への貢献、文化的価値の創造にも、みなさまと共に取り組んでまいります。

https://www.sonydesignconsulting.com/