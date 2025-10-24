京都「元新道(しんみち)小学校跡地活用計画 」竣工

NTT都市開発株式会社

NTT都市開発株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 池田 康、以下「当社」）は、京都市東山区において開発を進めていた「元新道小学校跡地活用計画」（以下「本プロジェクト」）が竣工したことをお知らせします。

本プロジェクトは、 “番組小学校”として明治２年に開校し、地域の皆さまに愛されてきた元新道小学校跡地に、日本初進出となるラグジュアリーホテル「カペラ京都」（2026年春開業予定）を新築しました。また、花街文化継承の場として地域の皆さまに寄り添い続けてきた「宮川町歌舞練場」を建て替え、地域施設も新築しました。

当社は本プロジェクトを通じて、京都市、新道自治連合会および宮川町お茶屋組合と連携し、「花街文化の発展と新たな賑わいづくりを通じた、地域のさらなる活性化と魅力ある街づくり」をめざしました。本プロジェクトの竣工後も、歴史ある街の記憶を後世に伝えるとともに、新たな賑わいと地域活性化のため、新道地域に関わり続けてまいります。

また、宮川町歌舞練場においては、11月１日（土）から11月9日（日）まで杮(こけら)落し公演を予定しております。（HP：https://www.miyagawacho.jp/kokeraotoshi/ ）

計画地全体 写真左：歌舞練場・地域施設、写真右：ホテル■「街の記憶の継承」と「新たな共存価値の創造」

本プロジェクトでは、宮川町の風情漂う街並みと、東山の美しい景観との調和を図るため、既存建物の特徴を活かしたデザインとし、部材の生け捕りによる再活用を行いました。また、宮川町のシンボルでもある”歌舞練場大屋根”を再建するなど、随所に街の記憶を継承したつくりとしています。

敷地全体では、ホテル・歌舞練場・地域施設の３施設を新道通に沿って整備し、大和大路通、新道通、宮川町通の南北の通りに対して、2つの建物を新しく配置することで、東西に新たな人の流れを生み、地域の回遊性を高めます。

世界トップクラスのホスピタリティを堪能できるホテル「カペラ京都」、芸舞妓が伝統伎芸の鍛錬を積む「歌舞練場」、地域コミュニティの活動の場となる「地域施設」の3施設が共存することにより、新しい価値が生み出されることを期待しています。

複数の通りに面した3施設

新道通り ホテル中庭

写真左：ホテル、写真右：歌舞練場・地域施設ホテル内レストランテラスより中庭を望む

歌舞練場外観 地域施設外観

宮川町のシンボルである歌舞練場大屋根を再建地域のための活動拠点と安心・安全の防災拠点を整備■事業概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/134094/table/116_1_5f0eb6239dccb269ecff74b79c9319cc.jpg?v=202510241126 ]■位置図【関連リリース】

