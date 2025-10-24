新商品「フラットシェルフ」、エレクター公式オンラインショップで先行販売スタート
エレクター株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：柳屋司）は、「エレクター ベーシックシリーズ」の新ラインアップとして、スチール製平棚の新モデル「フラットシェルフ」を発売しました。
奥行450mmモデルを2025年9月30日（火）より公式オンラインショップで先行販売し、11月20日（木）には全ラインナップの一般発売を予定しています。
エレクターシェルフ ベーシックシリーズ「フラットシェルフ」
「フラットシェルフ」は、無駄をそぎ落とし、機能美を追求した新しいエレクターシェルフです。スチール天板をかぶせるだけで、左右・前後に自由に連結できる構造を採用しており、組み立てはシンプルで直感的に行うことができます。
スチール天板ならではの高い安定感と、ワイヤーシェルフの汎用性を兼ね備えたハイブリッドな特性により、これまでにない新しい価値を提供いたします。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=P_LFiMNeX_A ]
「フラットシェルフ」動画
発売背景：生活者と企業の両ニーズに応える、新しい平棚
リモートワークの普及やオフィス面積の縮小、コワーキングスペースの増加など、空間設計の柔軟性が求められる時代。家具にも「簡単に組み替えられる自由度」と「空間に馴染むデザイン性」が強く求められるようになっています。
一方、BtoC市場でも「ホームエレクター」から「ベーシックシリーズ」にモデルチェンジ時に廃盤となった「パンチングシェルフ」に代わるスチール製の平棚へのニーズが根強くありました。
「フラットシェルフ」は、こうしたオフィス・家庭の双方に広がる“空間を美しく整える収納”への需要を背景に、新たなコンセプトのもとで開発された製品です。
製品特長：「フラット」に広がる、自由なレイアウト
工具不要のシンプル構造：天板をフレームにはめ込むだけで左右・前後に拡張可能
■ フラット天板 × フレーム構造
フラットシェルフの棚板フレームに連結用のスチール天板をセット。自立棚同士は外側線材に天板をはめ込むだけで連結可能です。
■ 工具不要でレイアウト自在
2列連結時は、専用アドオンシェルフコネクターでフラットシェルフ同士、またはフラットシェルフとワイヤーシェルフを安全に水平連結。拡張や配置替えが直感的です。
■ 空間活用の新提案
ポールが重ならないコーナー設置や柱回りのディスプレイ、壁面収納やワードローブ連携など、シーン別の使いこなしが広がります。
■ 高い基本性能
棚1段あたり耐荷重100kg（等分布）。
25.4mmピッチのテーパー固定で高さ調整が簡単で、使い勝手に合わせて最適化できます。
商品概要
【商品名】
エレクターシェルフ ベーシックシリーズ「フラットシェルフ」
【サイズ展開】
奥行／450、350mm
間口／450、600、750、900、1200mm
【カラー】
ブラック、ホワイトの2色
シェルフ ブラック
シェルフ ホワイト
ブラック4段
ホワイト4段
【棚板種類】シェルフと天板の2種類
シェルフ：フレームと天板で構成
天板：天板のみ（連結用）
【価格帯】
シェルフ1枚：\9,200～20,000（税抜き）
【耐荷重】
シェルフ1段：100kg（天板での連結時は30kg）
【発売日】
先行発売：2025年9月30日（火）エレクター公式オンラインショップ／奥行450mmのみ
一般発売：2025年11月20日（木）