新商品「フラットシェルフ」、エレクター公式オンラインショップで先行販売スタート

エレクター株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：柳屋司）は、「エレクター ベーシックシリーズ」の新ラインアップとして、スチール製平棚の新モデル「フラットシェルフ」を発売しました。

奥行450mmモデルを2025年9月30日（火）より公式オンラインショップで先行販売し、11月20日（木）には全ラインナップの一般発売を予定しています。

エレクターシェルフ ベーシックシリーズ「フラットシェルフ」

「フラットシェルフ」は、無駄をそぎ落とし、機能美を追求した新しいエレクターシェルフです。スチール天板をかぶせるだけで、左右・前後に自由に連結できる構造を採用しており、組み立てはシンプルで直感的に行うことができます。

スチール天板ならではの高い安定感と、ワイヤーシェルフの汎用性を兼ね備えたハイブリッドな特性により、これまでにない新しい価値を提供いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=P_LFiMNeX_A ]

「フラットシェルフ」動画

発売背景：生活者と企業の両ニーズに応える、新しい平棚

リモートワークの普及やオフィス面積の縮小、コワーキングスペースの増加など、空間設計の柔軟性が求められる時代。家具にも「簡単に組み替えられる自由度」と「空間に馴染むデザイン性」が強く求められるようになっています。

一方、BtoC市場でも「ホームエレクター」から「ベーシックシリーズ」にモデルチェンジ時に廃盤となった「パンチングシェルフ」に代わるスチール製の平棚へのニーズが根強くありました。

「フラットシェルフ」は、こうしたオフィス・家庭の双方に広がる“空間を美しく整える収納”への需要を背景に、新たなコンセプトのもとで開発された製品です。

製品特長：「フラット」に広がる、自由なレイアウト

工具不要のシンプル構造：天板をフレームにはめ込むだけで左右・前後に拡張可能

■ フラット天板 × フレーム構造

フラットシェルフの棚板フレームに連結用のスチール天板をセット。自立棚同士は外側線材に天板をはめ込むだけで連結可能です。

■ 工具不要でレイアウト自在

2列連結時は、専用アドオンシェルフコネクターでフラットシェルフ同士、またはフラットシェルフとワイヤーシェルフを安全に水平連結。拡張や配置替えが直感的です。

■ 空間活用の新提案

ポールが重ならないコーナー設置や柱回りのディスプレイ、壁面収納やワードローブ連携など、シーン別の使いこなしが広がります。

■ 高い基本性能

棚1段あたり耐荷重100kg（等分布）。

25.4mmピッチのテーパー固定で高さ調整が簡単で、使い勝手に合わせて最適化できます。

商品概要

【商品名】

エレクターシェルフ ベーシックシリーズ「フラットシェルフ」

【サイズ展開】

奥行／450、350mm

間口／450、600、750、900、1200mm

【カラー】

ブラック、ホワイトの2色

シェルフ ブラックシェルフ ホワイトブラック4段ホワイト4段

【棚板種類】シェルフと天板の2種類

シェルフ：フレームと天板で構成

天板：天板のみ（連結用）

【価格帯】

シェルフ1枚：\9,200～20,000（税抜き）

【耐荷重】

シェルフ1段：100kg（天板での連結時は30kg）

【発売日】

先行発売：2025年9月30日（火）エレクター公式オンラインショップ／奥行450mmのみ

一般発売：2025年11月20日（木）