¿¹Ì¤Íè¡¢¿¹ÎÓ¡¦ÎÓ¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ¯¿®¤ò¶¯²½¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÃæÀî ²í´²»á¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë½¢Ç¤

¡ÖSustainable Forest¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¿¹Ì¤Íè(https://shin-mirai.co.jp/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀõÌî ½ãÊ¿¡¡°Ê²¼¡¢¿¹Ì¤Íè¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î24ÆüÉÕ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÃæÀî ²í´²»á¤ò¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡ÊExecutive Creative Advisor¡Ë¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î½¢Ç¤¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¾ðÊóÈ¯¿®ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£½¢Ç¤¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¡ÖSustainable Forest(https://shin-mirai.co.jp/vision/)¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÌÚºà¤ÎÎ®ÄÌ¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÀß·×¼Ô¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ËºÇÅ¬¤ÊÌÚºà¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¶È¤¬À®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤ËÆþ¤ëÃæ¡¢ÌÚºà¤Î»ý¤ÄËÜÍè¤Î²ÁÃÍ¤ä²ÄÇ½À¤ò¡¢½¾Íè¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¼Ò²ñ¤ËÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¼¡¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌÚºà¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤Ë²Ã¤¨¡¢¶õ´ÖÁÏÂ¤¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó·Ð±Ä¡×¤Î»ëÅÀ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
ÃæÀî ²í´²»á¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇµÂ¼¹©éº¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤Î¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸£°ú¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È·Ð±Ä¤ÎÎ¾Êý¤ò½ÏÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿ÃÎ¸«¤È·Ð¸³¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¿·¤¿¤Ê¼¡¸µ¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÌÚºà»º¶È¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤ò¼Ò²ñ¤ØÈ¯¿®¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÃæÀî ²í´²»á ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1960Ç¯ ÅìµþÅÔ½Ð¿È
ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢(³ô)ÇµÂ¼¹©éº¼Ò¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¶ÈÌ³¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£NDFÄÌ»º´±Ë¼Âç¿Ã¾Þ¡¢·ÐºÑ»º¶ÈÂç¾Þ¡¢ÆüËÜ¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¡¢¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ³¤³°ËÜÉôÄ¹¡¢¹ñÆâ»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡¢´ÉÍýÅý³çËÜÉôÄ¹¡¢¹ñÆâ³°¥°¥ëー¥×²ñ¼ÒÂåÉ½¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¥Î¥à¥é¥°¥ëー¥×¤òÂ´¶È¡£ºâ³¦¿Í½ñÆ»¶¨²ñ(https://syodoukyokai.com/)¤ò±¿±Ä¤¹¤ë(³ô)¥¼¥í¥ï¥ó¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò½¢Ç¤¡£
¥Î¥à¥é¥°¥ëー¥×¤òÂ´¶È¸å¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÁÏºî³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤·¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¸ÄÅ¸¤äÅ¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£
ÃæÀî»á¤Î¼ê¤¬¤±¤¿ºîÉÊ
¢£½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー ÃæÀî ²í´² »á
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¿¹Ì¤Íè¤Ë¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ»²²è¤Ç¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀõÌî¼ÒÄ¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢Á°¿¦¤Ç¿¼¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë»Å»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¿¹Ì¤Íè¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¥ª¥Õ¥£¥¹¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë´¶¤¸¤¿¡¢¼ã¤¤ºÍÇ½¤¬½¸¤¤¡¢Ì¤Íè¤Ø¸þ¤«¤¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËËþ¤Á¤¿¼ÒÉ÷¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤ÎÎÓ¶È¡¦ÌÚºà¶È³¦¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¿¹Ì¤Íè¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¶È³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢¿Í¤Î´¶À¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¡Ö¡È¼ê¿¨¤ê´¶¡É¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡×¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¤ëÉôÊ¬¤Ë¤³¤½¡¢»ä¤¬¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ëÎÎ°è¤¬¤¢¤ë¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È·Ð±Ä¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¿¹Ì¤Íè¤Î»ý¤ÄÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Û¤É´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖSustainable Forest¡×¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤ò¡¢¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÌÜ»Ø¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡¢º£¤«¤é¿´¤¬Ìö¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¿¹Ì¤Íè ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀõÌî ½ãÊ¿
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÃæÀî»á¤ò¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî»á¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿°µÅÝÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢»ä¤¬¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤È¡¢¾ï¤ËÁê¼ê¤ÎËÜ¼Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿¿Ùõ¤ÊÂÐÏÃ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤ª¿ÍÊÁ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÌÜ»Ø¤¹Åö¼Ò¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤À¤È³Î¿®¤·¡¢»ä¤«¤é»²²è¤òÇ®Ë¾¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¡¢Ã±¤Ê¤ëÌÚºàÎ®ÄÌ¶È¤«¤é¡¢ÌÚºà¤Î¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ä¿¹ÎÓÊÝÁ´¤Ø¤È»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃæÀî»á¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÄ©Àï¤¬»ý¤ÄËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤è¤êÎÏ¶¯¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¿¹Ì¤Íè¤Ë¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
ÃæÀî»á¤Î»²²è¤òµ¡¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ï¡Ö²ÁÃÍ¤Î²Ä»ë²½¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³ÆÀïÎ¬¤òÅý¹çÅª¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·úºà¤È¤·¤ÆÌÚºà¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¤½¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ä¡¢°ìËÜ°ìËÜ¤ÎÌÚºà¤¬»ý¤ÄÇØ·Ê¡Ê¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Î½ÅÍ×À¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÌÚºà¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎÏ¤Ç¼Ò²ñ¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Äó¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤µ¤»¡¢ÌÚºà¤Î»ý¤ÄÊª¸ì¤ä²ÁÃÍ¤ò¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿¹Ì¤Íè¤Ï¡¢ÌÚºà¤ÎÎ®ÄÌ¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡È¿¹ÎÓ¡¦ÎÓ¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Å¤¯¤ê¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò¾ðÊó
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¿¹Ì¤Íè
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀõÌî ½ãÊ¿
½»½ê¡§¢©108-0014¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç5-27-6¡¡ÀôÅÄÄ®¥Ó¥ë6³¬
ÀßÎ©¡§2016Ç¯4·î
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://shin-mirai.co.jp/
¡ÖSustainable Forest¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¿¹ÎÓ¡¦ÎÓ¶È¡¦ÌÚºà¤Ë´Ø¤¹¤ëIT¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¡£
BtoB¸þ¤±ÌÚºà¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àeTREE¡§https://www.etree.jp/
