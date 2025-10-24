【LAUTREAMONT(ロートレアモン)】2025年冬コレクションカタログをWEBにて公開
株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「LAUTREAMONT(ロートレアモン)」は、2025年冬コレクションの最新ビジュアルをオフィシャルオンラインサイト『 J Lounge 』にて公開しています。
https://www.j-lounge.jp/blogs/topics/catalog2025aw-vol02-lautreamont-lp
LAUTREAMONT 2025 Winter Collection
Wrapped in Grace
白を主役に、クリーンでエレガントなスタイルを提案。ベロアやレース柄ニットなど、異素材の白を重ねて魅せる洗練の着こなしに加え、白に映えるカラーや柄物も展開します。
ボリューム感のあるフォルムダウンやコートも白で揃え、冬のホワイトコーデを楽しめるラインナップです。
LOOK
Coat \59,400 Knit \18,700 Pants \26,400
Knit \27,500 Skirrt \28,600
Knit \26,400 Skirt \23,100
Coat \46,200 Pants\22,000
Kni t\18,700 Skirt \22,000
LAUTREAMONT(ロートレアモン）について
様々な場所で活躍する女性たちが、どんなシーンにおいても“自分らしく” 輝くことができる、そして変化に富んだ全ての女性の人生にそっと寄り添い、シンプルながらも、女性が一番美しく見えるデザインやカラーにこだわり、時代の雰囲気、大人が持つべき品格も持ち合わせている…。それが「ロートレアモン」です。
販売に関して
▶LAUTREAMONTオフィシャルオンラインストア
https://www.j-lounge.jp/pages/lautreamont
▶JAVA CORPORATION公式online store 「J Lounge」はこちらから
https://www.j-lounge.jp/
ブランドオフィシャルメディア
▶ブランドサイト : https://lautreamont-official.com/
▶公式Instagram : https://www.instagram.com/lautreamont_insta/
＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞
ロートレアモン／エッセン ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ
ビアッジョブルー／クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開