雑誌GetNavi(ゲットナビ)がフルリニューアル！12月号は最強の部屋を構築できるオススメアイテム128選を総力特集【10月24日発売】

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2025年10月24日（金）に「GetNavi（ゲットナビ）12月号」（特別定価：税込890円）を発売します。

GetNaviは、1999年に創刊した商品情報誌。扱うのは、最新の家電やデジタル機器を中心に、日用品やモビリティ、フードなど“買えるモノ”。モノのトレンドやモノ作りのビハインドシーン、ブランドストーリーなどモノにまつわるストーリーを、すべてのモノ好きに届けます。

【総力特集】最強の「部屋」を構築する方法と導入アイテム128

コロナ禍を経て、部屋は生産性と心の安定を支える場へと進化。さらに昨今、推し活や配信など“好き”を極める空間としての役割も拡大中です。そこで、QOLを高める“最強の部屋”構築術を、「デスクセットアップ」「レイアウトフリー家電」「スマートホーム」の3部構成で徹底ガイド！

■CONTENTS

・仕事にも趣味にも没頭できるデスクセットアップ術

・レイアウトフリーな家電で変わるこれからの部屋作り

・スマートホームの防犯と見守りを導入して家をスマートに要塞化する方法

・[コラム]デスクレイアウトスナップ

・[コラム]トランプやジョブズのデスクセットアップって？

【第2特集】折りたたみスマホとiPadの“PCライク”な使い道

着実にシェアを伸ばすAndroidは「Galaxy Z Fold7」や「Google Pixel 10 Pro Fold」など折りたたみスマホが話題。一方のApple派は、新OSの登場で「iPad」に再注目。前者はハードで、後者はソフトで、より多彩な使い方が可能に！ ビジネス・プライベートの両シーンにおける使いこなしをレクチャーします。

■CONTENTS

・最新折りたたみスマホをCHECK！

・Samsung Galaxy Z Fold7／Google Pixel 10 Pro Fold 大解剖

・Foldタイプスマホでできること～ビジネス編・プライベート編～

・ピッタリなiPadはどれだ？

・iPad OS 26の進化ポイント

・iPad新OSで変わること、快適になること～ビジネス編・プライベート編～

・[コラム]やっぱり気になる、今年のiPhone

アメ車のEV事情から日本全国の“裏”土産、俳優・遠藤憲一まで新連載、続々！

■REGULARS

・モノとヒト インタビュー「俳優・遠藤憲一と手帳」

・“本”人に訊け『部屋は変わる』sora

・ジャーナリスト・西田宗千佳の週刊ゲットナビ「Meta Ray-Ban Display」

・見モノ、識るモノ、語るモノ「パナソニックシェーバーの70年史」

・手書きをめぐる冒険「ポスタルコ『チャンネルポイントペン』」

・鈴木みそ「おひろめ」

・土田晃之のここがああなりゃもっといい！「キリン『エレキソルト』」

・コンデジサンポ「RICOH GR IV」

・NEXT CREATORS「スマートソール ardi」

・日本土産ばなし「東京都・大阪府」

・小岩井ことりのことリズム「JBL Grip」

・ないとー presents 2000万円ガチ投資したらいくら増やせるか？

・キーワードで知るEV事典「アメ車EV」

・クルマの神は細部に宿る。「スズキ FRONX」

・MINI4WD TWIN STAR CLUB

・GetNavi Salonメンバー本音レビュー

［商品概要］

GetNavi 2025年 12月号

著者：GetNavi編集部

特別定価：890円 (税込)

発売日：2025月10月24日(金)

判型：A4変形判

ISBN:4910136711250

電子版：有

