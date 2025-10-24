″食″の枠組みから飛び出して！「アウトドアスパイス ほりにし」の世界観を体感するPOP UP EXHIBITION『喜笑天結』を開催。コラボアーカイブや新作のほりにし・グッズをお披露目。

株式会社ミモナ

株式会社ミモナ（本社：和歌山県伊都郡かつらぎ町、代表取締役：池田道夫）は、 2025年11月1日（土）より、「東急プラザ表参道原宿」地下1階のアートギャラリー「LOVUS gallery」にて、「アウトドアスパイス ほりにし」の世界観を体感できるPOP UP EXHIBITION『喜笑天結』を開催いたします。

【「アウトドアスパイス ほりにし」とは】

「アウトドアスパイス ほりにし」は、“これ1本で、味が決まる!” と評判の万能スパイスです。和歌山県の「アウトドアショップ Orange」で当時店舗マネージャーを務めていた堀西晃弘が開発リーダーとしてプロジェクトを進め、20種以上のスパイス・調味料を独自配合。 肉、魚、野菜など、どんな食材にも合う、まさに“魔法のような1本”として、アウトドア界隈から火がつき、今や家庭料理にも活用の幅を広げています。

“食”という枠にとどまらず、日常にワクワクと喜びを届けるブランドとして、これまでも多種多様な異業種コラボを実現してきました。

SANTACRUZ×ほりにし（2022年 数量限定販売）ベアブリック（BE@RBRICK）×ほりにし（2022年 数量限定販売）RYUJI KAMIYAMA×ほりにし（2024年 数量限定発売）

その他コラボラベルアーカイブ：https://horinishi.jp/archive/

今回のPOP UPを皮切りに、最新作の野性爆弾 くっきー！さんとのコラボレーションアイテムも初お披露目、会場にて販売いたします。

【最新作】野性爆弾くっきー！×ほりにし（2025年 数量限定販売）

ほりにし発売から6年間で実現したコラボレーションのアーカイブやアート作品に加え、最新作も展示販売。調味料の枠を超えた「ほりにし」の世界観を感じられる空間です。

【ほりにしPOP UP STORE「喜笑天結」開催概要】

・開催日時：2025年11月1日(土)～11月9日(日)

・営業時間：11:00～20:00

・会場：LOVUS gallery（https://lovusgallery.com/）

・アクセス：東京メトロ千代田線/副都心線「明治神宮前駅」5番出口より徒歩3分、JR山手線「原宿駅」より徒歩10分