【関東 奥多摩 川サウナ】灼熱テントサウナ×天然の川水風呂の極上リラックス体験 法人利用も大歓迎！

PLUS ALPHA SAUNA

PLUS ALPHA SAUNA（代表：水谷 達哉）は、このたび、奥多摩・奥茶屋キャンプ場（東京都西多摩郡奥多摩町大丹波）内にて、「貸切テントサウナ＋川水風呂」のアウトドアサウナ施設 本格運営開始いたします。

都心から1時間強のロケーションにありながら、透き通った清流と深い森に囲まれた非日常空間で、「自然と響きあい、心身を解きほぐす時間」を提供します。

HP：https://www.plusalpha-sauna.com/okuchaya

運営施設一覧：https://www.plusalpha-sauna.com/place

コンセプト

都市生活者に“喧騒を忘れるトトノイ”を

施設の特徴・こだわり

- サウナブームが加速する中、都市部では体験が画一化しつつある昨今。自然との一体感や“場”の力を求める声が高まっています。- PLUS ALPHA SAUNAでは、「自然を舞台にした＋αの体験提供」をブランドの根幹に据えており、この奥多摩拠点はその象徴となる施設です。- 我々が培ってきたノウハウ（関東各地でのテントサウナ運営、BBQ併設、レンタル体制など）を最大限発揮し、都会では得がたい“トトノイ体験”を新たに発信します。

奥茶屋キャンプ場は奥多摩の清流でテントサウナとBBQが堪能できます。

10時～17時の7時間利用にて25,000円～とリーズナブルな価格で実施可能です。奥多摩の清流で極上のトトノイを我々はお届けいたします。

※10月～2月は5時間利用にて20.000円

サウナの横でBBQも可能、最初の面倒な火起こしもスタッフが対応させて頂きます。

“0秒ダイブ”が叶う、奥多摩の清流をそのまま水風呂に

サウナのすぐ横には、透明度抜群の川が流れています。

ロウリュで熱く火照った身体を、わずか数歩で天然の清流へ。

夏は爽快な13～15℃、冬はキリッと締まる3～5℃。四季折々の水温が、自然そのものの「水風呂体験」を演出します。

完全貸切制で、仲間だけの特別な時間

1日4組限定・完全予約制だから、他の利用者を気にせずに自分たちだけで空間を独占できます。

家族や仲間とプライベートに“ととのう”時間を過ごせるのは、貸切型ならではの贅沢。

音楽を持ち込んだり、静寂を楽しんだり、シーンに合わせて自由に過ごせます。

手ぶらでOK！充実のレンタル＆オプション

サウナハット、ポンチョ、インフィニティチェアなど、外気浴を快適にするグッズをレンタル可能。

さらに、BBQ機材やタープの用意もあり、サウナ後にそのまま「ととのう食体験」を楽しめます。

準備も片付けも不要だから、誰でも気軽に本格サウナを満喫できます。

都心から約90分、自然の中で“日帰りリトリート”

新宿から電車と車でわずか1時間強。仕事終わりの週末や日帰り旅でも、気軽に訪れられるアクセスの良さが魅力です。

森に囲まれ、川音に癒される奥多摩のロケーションは、まさに「自然に抱かれるサウナ」。

都会の喧騒を離れ、心身をリセットするリトリート体験がここにあります。

施設概要

住所：〒198-0101 東京都西多摩郡奥多摩町 大丹波498 奥茶屋キャンプ場（Googleマップ(https://maps.app.goo.gl/znRWMVCdWC4n7FYe6)）

アクセス ：

＜電車＞川井駅より奥31清東橋行にて清東橋下車より徒歩10分

＜車＞あきる野ICより40分

料金 ：1組 \20,000～

人数：制限なし

ご予約：予約ページ(https://reserva.be/plusalphasauna0215/reserve?mode=service_staff&search_evt_no=26eJyzsDQ2tgAAAzgBEA)より

公式サイト：https://www.plusalpha-sauna.com/okuchaya

オーナーよりコメント「都会では味わえないからこその醍醐味をお届けします」

オーナー：水谷 達哉（みずたに たつや）

＜コメント＞

「都心部では味わえない、天然の川水風呂に着目し、いわゆる川サウナに特化した付加価値を

皆様へお届けできたらと思います。リピーターの方もかなり多く、とにかく一度足を運んでいただきたいです。必ず、いい思い出として残るはずです。」

運営会社

運営会社 ： PLUS ALPHA SAUNA

設立 ：2020 年 12 月

代表取締役 ：水谷 達哉

TEL ：080-5671-3774