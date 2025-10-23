DetonatioN FocusMe、株式会社ブレインスリープとのスポンサー協賛契約締結を発表

株式会社GameWith

株式会社GameWith（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉卓也、以下「当社」）の子会社である株式会社DetonatioN（本社：東京都港区、代表取締役社長：梅崎伸幸、以下「DetonatioN」）が運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」（以下「DFM」）は、脳と睡眠を科学する「株式会社ブレインスリープ」とスポンサー協賛契約を締結したことを発表いたします。

ブレインスリープは睡眠医学に基づいた確かな知見と先進のテクノロジーを掛け合わせ、脳と睡眠を科学するソリューションカンパニーです。専門家と連携した睡眠研究、オリジナルプロダクト開発、企業やクリニックへのコンサルティングなど、睡眠に特化したあらゆるソリューションで人や社会の可能性を目覚めさせることを目指します。

■DFMとブレインスリープの取り組み

eスポーツ選手が日々の練習や本番で最高のパフォーマンスを発揮するためには、質の高い睡眠が欠かせません。特に海外遠征など、時差のある地域で試合に臨む選手にとっては、生活リズムの最適化が勝敗を左右する重要な要素となります。

ブレインスリープ様の睡眠医学に基づいたプロダクトは、選手たちのコンディションを整え、安定したパフォーマンス発揮とさらなる実力向上をサポートしてくれるはずです。DFMでは、ブレインスリープ様が培ってきた知見と多様なプロダクトを活用させていただくことで、選手たちの競技と生活、両面でのサポートに積極的に取り組んでまいります。

■株式会社ブレインスリープ 代表取締役社長 廣田 敦 コメント

この度、DFMに所属する選手の皆様の睡眠をサポートさせていただくスポンサーとして活動を応援させていただくことになり、大変光栄に思っております。より広い競技ジャンルのプレイヤーやファンコミュニティに睡眠の重要性を伝えることで日本のeスポーツ業界全体のパフォーマンス向上とウェルビーイング実現に、より一層貢献できると確信しております。DFMの選手の皆様が最高のパフォーマンスを発揮し、世界の舞台で輝き続けられるよう、睡眠面から全力でサポートしてまいります。

■DetonatioN 代表取締役社長 梅崎 伸幸コメント

この度、ブレインスリープ様とスポンサー契約を締結できましたことを、心より嬉しく思います。

eスポーツ選手にとって、心身のコンディションを整えることは競技力向上の基盤であり、その中でも「睡眠」は最も重要な要素の一つです。

ブレインスリープ様の科学的なアプローチと高品質なプロダクトは、世界の舞台で戦うeスポーツチームを目指す上で、私たちにとって大きな支えとなる存在です。

今回の取り組みを通じて、選手たちがより良いパフォーマンスを発揮できる環境を整えるとともに、eスポーツにおける「睡眠とパフォーマンスの関係」を社会に広く発信してまいります。

■株式会社ブレインスリープ 概要

社名：株式会社ブレインスリープ

代表者：代表取締役 廣田 敦

本社：東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー26F

設立：2019年5月8日

事業内容：人や社会の可能性を目覚めさせる睡眠に特化したあらゆるソリューションの提供

URL：https://brain-sleep.com/

X：https://x.com/brainsleep0508

株式会社DetonatioN

■DetonatioN FocusMeについて

DetonatioN FocusMe（DFM）は、世界大会出場経験を豊富に有する国内トップレベルのプロｅスポーツチームです。所属人数は40名を超え、常に世界の舞台で勝つことを目標に掲げています。

2015年2月に現在のプロゲーミングチームモデルの基盤となる「プロゲーミング専業・フルタイム制」を確立し、2016年3月にチーム所属外国人選手に対して「アスリートビザ」を取得、2021年10月に League of Legends部門が同ゲームタイトルの世界大会において日本初となるベスト16を取るなど、日本におけるプロeスポーツチームのパイオニアとして注目を集めています。

また、VALORANT部門では、世界屈指の強豪チームが集結する『VALORANT Champions Tour PACIFIC』の参加チームとして、韓国・ソウルで開催されるリーグに出場しています。

DetonatioN FocusMe ウェブサイト：https://team-detonation.net/

DetonatioN FocusMe X：https://x.com/team_detonation

DFM eSports X：https://x.com/DFMeSports

DFM VALORANT X：https://x.com/DFM_VALORANT

DFM 第五人格 X：https://x.com/DFM_IDV

DetonatioN FocusMe YouTube：https://www.youtube.com/@DetonatioNFocusMe

DetonatioN FocusMe VALORANT YouTube：https://www.youtube.com/@DFMVALORANT

DetonatioN FocusMe 第五人格 YouTube： https://www.youtube.com/@DFM-IdentityV



■株式会社DetonatioN概要

社名：株式会社DetonatioN

代表者：代表取締役社長 梅崎 伸幸

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2015年6月15日

事業内容：プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」の運営、選手・ストリーマーのマネジメント業務、eスポーツコンサルティングなど

資本金：10百万円（2025年5月末時点）

URL：http://detonation.jp/

株式会社GameWith

■株式会社GameWithについて

株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。



■株式会社GameWith 会社概要

社名：株式会社GameWith

代表者：代表取締役社長 今泉 卓也

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2013年6月3日

事業内容：ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ゲーマー向けISP事業、ならびにゲームに関連する新規事業

資本金：553百万円（2025年5月末時点）

URL：https://gamewith.co.jp/



