トレーナーの未来を創る新プログラム『JAPAN WINTER LEAGUE for Trainers 2025 supported by サンメディカル』開講のお知らせ

株式会社ジャパンリーグ

JWLTイメージJWL概要

株式会社ジャパンリーグ（本社：沖縄市、代表取締役：鷲崎一誠）は、トレーナー育成・スキルアップを目的とした新プログラム『JAPAN WINTER LEAGUE for Trainers 2025 supported by サンメディカル』を開講いたします。

JAPAN WINTER LEAGUE(以下、JWL)は、2022年の創設以来、国内外の野球選手に対してプレー機会とスキルアップの場を提供してきました。

本年度からはその枠を拡大し、選手のパフォーマンスを支える「トレーナー」にも学びと成長の機会を創出します。

【開催概要】

本プログラムでは、1か月間のリーグ期間を通じて、実際にJWL選手をサポートするトレーナー陣とともに、現場実践・講義・フィードバックを体験します。

MLB・MiLB・NPBなど、国内外のトップ現場で活躍するトレーナーやパフォーマンスアップコーディネーターによる講義を通して、理論と実践の両面から学べる内容となっています。

名称：Japan Winter League for Trainers 2025 supported by サンメディカル

期間：2025年11月22日～12月18日（JWL開催期間中）

場所：コザしんきんスタジアム、嘉手納町野球場

対象：学生トレーナー、アスレティックトレーナー志望者、現役トレーナーなど

内容：実践講義・座学講義・現場研修・選手サポート実務など

【代表コメント】

「陽の目を見ない場所に光をーというコンセプトでこれまでJWLは選手の成長を支える場として発展してきましたが、トレーナーもまたスポーツ現場の主役です。彼らが成長する環境をつくることが、日本のスポーツの未来を変える第一歩になると信じています。」

- 株式会社ジャパンリーグ 代表取締役 鷲崎一誠

【詳細・応募方法】

詳しくは下記公式サイトよりご確認ください。

📄 詳細ページ：

https://www.japanleague.co.jp/news/【募集開始】japan-winter-league-for-trainers-2025/

📝 応募フォーム：

https://jwl2025.palettetree.jp/form/JapanWinterLeagueforTrainer_1