トレーナーの未来を創る新プログラム『JAPAN WINTER LEAGUE for Trainers 2025 supported by サンメディカル』開講のお知らせ
JWLTイメージ
JWL概要
株式会社ジャパンリーグ（本社：沖縄市、代表取締役：鷲崎一誠）は、トレーナー育成・スキルアップを目的とした新プログラム『JAPAN WINTER LEAGUE for Trainers 2025 supported by サンメディカル』を開講いたします。
JAPAN WINTER LEAGUE(以下、JWL)は、2022年の創設以来、国内外の野球選手に対してプレー機会とスキルアップの場を提供してきました。
本年度からはその枠を拡大し、選手のパフォーマンスを支える「トレーナー」にも学びと成長の機会を創出します。
【開催概要】
本プログラムでは、1か月間のリーグ期間を通じて、実際にJWL選手をサポートするトレーナー陣とともに、現場実践・講義・フィードバックを体験します。
MLB・MiLB・NPBなど、国内外のトップ現場で活躍するトレーナーやパフォーマンスアップコーディネーターによる講義を通して、理論と実践の両面から学べる内容となっています。
名称：Japan Winter League for Trainers 2025 supported by サンメディカル
期間：2025年11月22日～12月18日（JWL開催期間中）
場所：コザしんきんスタジアム、嘉手納町野球場
対象：学生トレーナー、アスレティックトレーナー志望者、現役トレーナーなど
内容：実践講義・座学講義・現場研修・選手サポート実務など
【代表コメント】
「陽の目を見ない場所に光をーというコンセプトでこれまでJWLは選手の成長を支える場として発展してきましたが、トレーナーもまたスポーツ現場の主役です。彼らが成長する環境をつくることが、日本のスポーツの未来を変える第一歩になると信じています。」
- 株式会社ジャパンリーグ 代表取締役 鷲崎一誠
【詳細・応募方法】
詳しくは下記公式サイトよりご確認ください。
📄 詳細ページ：
https://www.japanleague.co.jp/news/【募集開始】japan-winter-league-for-trainers-2025/
📝 応募フォーム：
https://jwl2025.palettetree.jp/form/JapanWinterLeagueforTrainer_1