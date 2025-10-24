【新サービス『ミスターAI』を正式リリース】AIで「残業ゼロ」を実現。「AIでできること」を描き、利益を生む”AI活用をワンストップで支援”する新サービス。
株式会社taiziii（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤晃寿郎）は、AI活用を“戦略から実行まで”伴走支援する新サービス『ミスターAI』を正式リリースしました。
AIを導入したいけれど、「どこから始めればいいかわからない」「導入しても定着しない」。
そんな悩みを抱える企業に向けて、経理・営業・人事・マーケティングなど、部門ごとの業務をAIで最適化し、AIを「試す」段階から「成果を出す」段階へと進化させ、導入に迷っていた企業の第一歩を後押しします。
公式サイトはこちら：https://taiziii.com/mr-ai/
ミスターAIとは
『ミスターAI』は、AIを“ツール”ではなく“戦略資産”として使いこなすための伴走型AI支援サービスです。
AI導入を一度のプロジェクトで終わらせず、課題抽出から実装・定着までをワンストップで支援します。
1. 実行と定着までを支援する“伴走型サポート”
AI導入の企画・実装・教育・運用を一気通貫で支援し、「導入したけど使われない」状態を防ぐ。
専任チームが社内の課題にあわせて最適なAI運用を設計し、導入初期から現場に定着するまで継続的にサポートします。
成果を見える形で積み上げ、AI活用を“企業文化”として根づかせます。
2. 月額10万円～のスモールスタート設計
初期コストを抑え、リスクを最小限にした料金体系。
いきなり全社導入ではなく、まずは一部門からスモールスタートで効果を実感できます。
段階的に適用範囲を広げながら、費用対効果を最大化する運用設計が可能です。
3. 業種別ユースケースで導入後をイメージしやすく
製造・人材・不動産・クリニック・小売・ITなど、幅広い業界での実績・活用シーンを公開。
「議事録の自動作成」「資料の下書き生成」「在庫監視・アラート」「問い合わせ対応」など、
実際の現場でのAI導入事例をもとに、企業が“自社にどう活かせるか”を具体的に描けます。
無料相談実施中
今なら毎月5社限定で、会社ごとに最適なAI活用事例を紹介する無料相談プランを実施中。
改善提案に納得いただけない場合は、本格導入前に終了も可能です。
まずは気軽に、AI活用の“第一歩”をご相談ください。
無料相談のお申し込みはこちら：https://taiziii.com/mr-ai/#contact
会社情報- 会社名： 株式会社taiziii
- 代表者： 代表取締役 加藤 晃寿郎
- 所在地： 東京都渋谷区
- 事業内容： AIを活用した業務改善コンサルティング、システム開発、AIエージェントサービス『SkillRelay(スキルリレー)』の開発・提供
- 会社HP： https://taiziii.com/
お問い合わせ- 担当部署： 広報担当
- 連絡先： https://taiziii.com/contact/