【新サービス『ミスターAI』を正式リリース】AIで「残業ゼロ」を実現。「AIでできること」を描き、利益を生む”AI活用をワンストップで支援”する新サービス。

株式会社taiziii

株式会社taiziii（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤晃寿郎）は、AI活用を“戦略から実行まで”伴走支援する新サービス『ミスターAI』を正式リリースしました。

AIを導入したいけれど、「どこから始めればいいかわからない」「導入しても定着しない」。

そんな悩みを抱える企業に向けて、経理・営業・人事・マーケティングなど、部門ごとの業務をAIで最適化し、AIを「試す」段階から「成果を出す」段階へと進化させ、導入に迷っていた企業の第一歩を後押しします。

公式サイトはこちら：https://taiziii.com/mr-ai/

ミスターAIとは

『ミスターAI』は、AIを“ツール”ではなく“戦略資産”として使いこなすための伴走型AI支援サービスです。

AI導入を一度のプロジェクトで終わらせず、課題抽出から実装・定着までをワンストップで支援します。

1. 実行と定着までを支援する“伴走型サポート”

AI導入の企画・実装・教育・運用を一気通貫で支援し、「導入したけど使われない」状態を防ぐ。

専任チームが社内の課題にあわせて最適なAI運用を設計し、導入初期から現場に定着するまで継続的にサポートします。

成果を見える形で積み上げ、AI活用を“企業文化”として根づかせます。

2. 月額10万円～のスモールスタート設計

初期コストを抑え、リスクを最小限にした料金体系。

いきなり全社導入ではなく、まずは一部門からスモールスタートで効果を実感できます。

段階的に適用範囲を広げながら、費用対効果を最大化する運用設計が可能です。

3. 業種別ユースケースで導入後をイメージしやすく

製造・人材・不動産・クリニック・小売・ITなど、幅広い業界での実績・活用シーンを公開。

「議事録の自動作成」「資料の下書き生成」「在庫監視・アラート」「問い合わせ対応」など、

実際の現場でのAI導入事例をもとに、企業が“自社にどう活かせるか”を具体的に描けます。

公式サイトはこちら：https://taiziii.com/mr-ai/

無料相談実施中

今なら毎月5社限定で、会社ごとに最適なAI活用事例を紹介する無料相談プランを実施中。

改善提案に納得いただけない場合は、本格導入前に終了も可能です。

まずは気軽に、AI活用の“第一歩”をご相談ください。

無料相談のお申し込みはこちら：https://taiziii.com/mr-ai/#contact

会社情報

- 会社名： 株式会社taiziii- 代表者： 代表取締役 加藤 晃寿郎- 所在地： 東京都渋谷区- 事業内容： AIを活用した業務改善コンサルティング、システム開発、AIエージェントサービス『SkillRelay(スキルリレー)』の開発・提供- 会社HP： https://taiziii.com/

お問い合わせ

- 担当部署： 広報担当- 連絡先： https://taiziii.com/contact/