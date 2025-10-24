solarich(ソラリッチ)が「2025年度グッドデザイン賞」を受賞

ソラリッチ株式会社

■受賞概要

ソラリッチは、「防災・節電・ポイ活を1つにした、毎日使いたくなるポータブル電源」として、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。

審査員からは、以下のような評価コメントをいただきました。

＜審査員コメント＞

アウトドアブームや防災意識の高まりから認知と普及が進んだポータブル電源の優れた機能性を、日常的な活用へと促すことで、いざという時の機能性の維持と操作への慣れを誘導してくれる意義は大きい。 毎日使いたくするための仕組みを、わかりやすいアプリケーションとしてデザインされ、環境意識が高まる様に行動変容を促しながら利用者のベネフィットも確保できるというコンセプトが明確でわかりやすい。 意識と行動の度合いがポイントを通して数値化されて、実感できる「価値提供の仕組み」が高く評価された。

■今後の展開

ソラリッチは「防災用品」ではなく、“日常で使いながら備える”フェーズフリーなエネルギー体験をテーマに開発されています。

今後も、どんな空間にも調和するデザインやアタッチメントの改良を続けながら、「しまわずに使える防災」という新しい価値観を社会に広げてまいります。

■ソラリッチ公式サイト

https://solarich.co.jp/

＜ソラリッチについて＞

「太陽の力で人々を豊かに。」

「毎日使いたくなるポータブル電源 solarich（ソラリッチ）」を開発し、非常時だけでなく日常生活に自然に溶け込む新しいエネルギー体験を提供します。

毎日の小さな「うれしい」の積み重ねが、やがて大きな循環となり、社会や地球を豊かにしていく。

ソラリッチは、その循環を生み出していくブランドです。

＜ソラリッチ株式会社 会社概要＞

社名：ソラリッチ株式会社

代表者：岩井一弘

設立：2022年9月5日

資本金：6,000万円

本社所在地：〒116-0003 東京都荒川区南千住5-17-8 クレセント南千住2F

親会社：株式会社おもてなしアース

メールアドレス：info@solarich.co.jp

公式サイト：https://solarich.co.jp/

■YouTube：https://www.youtube.com/@ソラリッチ(https://www.youtube.com/@%E3%82%BD%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%81)

■Instagram：https://www.instagram.com/solarich_everyday/