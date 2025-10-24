ネットギアジャパン合同会社

ネットギアジャパン合同会社（本社：東京都中央区、代表：大仁田良平）は、日頃よりNETGEAR製品をご愛顧いただいている販売店様を対象に、「NETGEAR フルマネージスイッチ登録キャンペーン」を2025年10月21日より実施しております。

本キャンペーンは、対象となるNETGEARフルマネージスイッチ製品の案件登録および出荷完了をいただいた販売店様に対し、リベートを還元する特別施策です。ネットワークインフラの高度化・多様化が進む中、より多くのパートナー様にNETGEAR製品の導入メリットを実感いただくことを目的としています。

キャンペーン概要

対象商流：

代理店から一次販売店への流通を対象としています。

※案件登録は代理店様経由でも受け付けておりますが、販売店様による直接登録を推奨いたします。

対象型番：

・M4300シリーズ

GSM4328PB-100AJS / GSM4352PA-100AJS / GSM4352PB-100AJS / GSM4352S-100AJS /

XSM4316S-100AJS / XSM4324CS-100AJS / XSM4348CS-100AJS / XSM4348S-100AJS

・M4250シリーズ

GSM4210PD-100JPS / GSM4210PX-100JPS / GSM4212P-100AJS / GSM4212PX-100AJS /

GSM4212UX-100AJS / GSM4230P-100AJS / GSM4230PX-100AJS / GSM4230UP-100AJS /

GSM4248P-100AJS / GSM4248PX-100AJS / GSM4248UX-100AJS / MSM4214X-100AJS /

XSM4216F-100AJS

・M4350シリーズ / M4500シリーズ

GSM4328-100AJS / GSM4352-100AJS / MSM4352-100AJS / VSM4320C-100AJS /

XSM4316-100AJS / XSM4324-100AJS / XSM4328CV-100AJS / XSM4328FV-100AJS /

XSM4340CV-100AJS / XSM4340V-100AJS / XSM4340FV-100AJS / XSM4344C-100AJS /

MSM4310-100AJS / MSM4328F-100AJS / MSM4332-100AJS / XSM4344FC-100AJS /

CSM4532-100AJS / XSM4556-100AJS

キャンペーン期間：

2025年10月21日（火）～ 2025年12月27日（土）（予定）

リベート内容・条件

本キャンペーンでは、事前に専用フォームより案件をご登録いただき、キャンペーン期間中に代理店様からの出荷が確認できた案件を対象に、販売店様へリベートを還元いたします。

リベート額：対象製品1台につき20,000円

リベートは販売店様を対象に、毎月末締めで弊社にて集計し、代理店様経由でお支払いいたします。

複数案件のご登録も可能です。

同一案件の重複登録は無効となります。

案件登録は下記専用フォームよりお願いいたします。

https://fs6.formsite.com/netgear/ezflaej8ne/index

今後のご案内

本キャンペーンにご登録いただいた販売店様には、NETGEARパートナープログラムのご案内や、新製品情報、販促支援コンテンツも順次ご提供予定です。今後もパートナー様のビジネス拡大を強力にサポートしてまいります。

お問い合わせ先

ネットギアジャパン合同会社 営業部

Email：CBUJapanSales@netgear.com

会社概要

ネットギアジャパン合同会社

所在地：東京都中央区京橋3-7-5 近鉄京橋スクエア12F

代表者：大仁田良平

事業内容：ネットワーク機器の販売・サポート

URL：https://www.netgear.com/jp/