産業用製品検索サイト「メトリー」、愛知県豊田市の企業版ふるさと納税を活用し「ものづくり創造拠点SENTAN」事業へ寄附を実施

ZAZA株式会社

ZAZA株式会社（代表取締役：永津 豪、所在地：愛知県名古屋市）が運営する産業用製品検索サービス「Metoree（メトリー）」（https://metoree.com/(https://metoree.com/)）は、愛知県豊田市が推進する企業版ふるさと納税制度を活用し、次世代産業課が実施する「ものづくり創造拠点SENTANから生みだす オープンイノベーションとスタートアップ」に向けた取り組みに寄附を行いました。

■寄附の背景

本寄附は、豊田市が掲げる「次世代のものづくりを支える人材・企業育成」に賛同し、地域産業の発展と新たな技術創出に貢献することを目的としています。当社は、スタートアップ支援や異業種連携を促進する同事業を通じ、地方からの産業イノベーションの実現を応援してまいります。

豊田市の「ものづくり創造拠点SENTAN」は、産学官が連携し、次世代ものづくり産業を支えるスタートアップや中小企業の技術革新を支援する拠点です。今回の寄附により、SENTANの活動を通じたオープンイノベーションの推進と、地域から世界に挑戦する企業づくりの後押しを目指します。

当社は今後も、企業としての社会的責任を果たすとともに、地方創生や持続可能な産業発展への貢献を継続してまいります。

■寄附概要

・寄附先自治体：愛知県豊田市

・寄附制度：企業版ふるさと納税

・寄附対象事業：ものづくり創造拠点SENTANから生みだす

オープンイノベーションとスタートアップ（次世代産業課）

・事業詳細：豊田市公式サイト

https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/machizukuri/kifu/1045673.html

■メトリーについて

メトリーは、日本最大級の産業用製品検索サービスです。エンジニアや研究者、購買担当者向けに計測器、加工・工作機器、電子部品、試験機、梱包材等の産業用製品カテゴリで、メーカー・代理店など80,000社以上の情報を提供しています。現在、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語の5つの主要言語で利用可能であり、産業の課題解決・未来づくりに貢献しています。 当社は今後も、メトリーを通じて様々な産業用製品メーカーのオンラインマーケティングを支援し、製造業界におけるデジタルトランスフォーメーションを促進してまいります。

■ZAZA株式会社 会社概要

ZAZA株式会社は、「未来を実装する。」をミッションに、21世紀を代表するBtoBのマーケットプレイスの実現を目指しています。デジタル化が遅れていたBtoBの取引に革新をもたらし、業界全体の課題解決と価値創造に挑戦します。

会社名 ：ZAZA株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋21F

代表者 ：代表取締役 永津豪

設立 ：2017年7月4日

事業内容：製造業向けDXプラットフォーム「メトリー」の運営、旅行プラットフォーム事業「airKitchen」の運営

所属団体：新経済連盟、日本航空宇宙学会、日本熱測定学会、応用物理学会、日本流体力学会、計測自動制御学会、レーザー加工学会

会社HP ：https://zazainc.co.jp/

『Metoree（メトリー）』ホームページ：https://metoree.com/

『airKitchen（エアキッチン）』ホームページ：https://airkitchen.me/

公式SNS

・X：https://x.com/metoree55

・Instagram：https://www.instagram.com/metoree_jp/

・Pinterest：https://www.pinterest.com/metoree/

・Threads：https://www.threads.net/@metoree_jp?hl=ja

・YouTube：https://youtu.be/U67qstXkmfY

【本件に関するお問い合わせ】

ZAZA株式会社 メトリー事業部

Email: info@metoree.com