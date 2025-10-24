IG Japan株式会社

2025年10月、暗号資産市場において大きな話題が生まれた。

Quantum Solutions（東証：2338.T）は、最新のデータ分析サイト「CoinGecko」によると、自社財庫におけるETH（イーサリアム）保有量が4,366ETHに到達。

これにより、米国外を含めた全世界で第11位、日本企業としては第1位のETH保有財庫会社となった。

世界が注目する「ETH Treasury（財庫）」ランキングで存在感

CoinGeckoが公表した「Ethereum Treasury Companies」リストによれば、

Quantum Solutionsはこの1ヶ月で**+3,866ETHを新たに追加取得。

保有総額は約1,480万米ドル（約23億円）**に達し、世界の主要暗号資産保有企業の中でも存在感を放っている。

これにより、同社はCoinbase、Bit Digital、SharpLinkなど名だたる米国上場企業と肩を並べ、

日本発のWeb3トレジャリー企業として、グローバルシーンに確固たる地位を築いた。

💬 Quantum Solutions代表コメント

日本から世界へ。ブロックチェーン技術とデジタルアセットを軸に、

新しい金融エコシステムを創造する。

出典： CoinGecko「Ethereum Treasury Companies」2025年10月データ

会社名： Quantum Solutions Co., Ltd.（東証：2338.T）

ETH保有量： 4,366 ETH（世界第11位／日本第1位）

備考：IG JAPAN株式会社はインキュベーターとして、クオンタムソリューションズ株式会社と共同で記事配信プロジェクトを企画いたしました。