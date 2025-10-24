「舞台芸術アーカイブ講座 2025」受講生募集開始

一般社団法人EPAD

一般社団法人EPADが主催する「舞台芸術アーカイブ講座 2025」は、10月24日（金）より、受講生の募集を開始いたしました。

【リアルタイム講座 申込み受付：12月7日（日）23：59まで】

「記録」を「創造」へ。舞台芸術アーカイブ講座とは？

幕が下りた瞬間に消えてしまう演劇やダンス、パフォーマンスは、まるで「ドーナツホール」のように、中心にありながらそれ自体を保存することができません。

「舞台芸術アーカイブ」は、公演映像、戯曲、ポスターやフライヤー、チケット、衣装、舞台装置図、舞台写真、劇評など、関連する周辺資料をできる限り多く収集し厚みのある「ドーナツ」を形成することで、この継承困難な経験や知、舞台の記憶を浮かび上がらせる、創造的な活動です。

本講座は一般社団法人EPADが、早稲田大学演劇博物館が3年間に渡って実施した、舞台公演記録のアーカイブ化のためのモデル形成事業「ドーナツ・プロジェクト」で蒔かれた種を、より実践的で「すぐ役立つ」スキルとして育てていくことを目指して設計しました。

（主催・運営：一般社団法人EPAD 助成：文化庁 人材育成・収益化に向けた舞台芸術アーカイブ化推進支援事業）

現場ですぐに活かせる知識とノウハウを詰め込んだ7つの講座

アーカイブを単なる「記録・保存」としてではなく、「拡大・創造」の手段として捉えながら、すぐに現場の活動で活かしていただけるような7つの講座を開講。学術、法律、創作など、各分野の第一線で活躍する10名の講師が登壇します。

１．基礎：アーカイブの視点と言葉を知る

1-1．舞台芸術アーカイブのいま

講師：志村聖子（ライデン大学客員研究員）

舞台芸術の特性から記録保存の難しさ、アーカイブの多様性、公共性、そして活用への課題までを公共的な視点から幅広く学ぶ講義。

1-2．権利処理入門

講師：福井健策（弁護士・ニューヨーク州弁護士・骨董通り法律事務所代表、一般社団法人EPAD代表理事、日本舞台芸術ネットワーク常任理事）

著作権、著作隣接権、肖像権といった舞台芸術のアーカイブにおける権利処理の基礎知識を学ぶ講義。

1-3．おさえておきたい基礎知識

講師：本間友（慶應義塾ミュージアム・コモンズ準教授）

どんなアーカイヴを作るのか、記録を残しアーカイヴを構築する方法や整理を進めるための基礎知識を学ぶ講義。

２. 実践I：現場で役立つ記録のスキル

2-1．公演記録のノウハウ～制作編～

講師：

坂本もも（範宙遊泳プロデューサー/ロロ制作）

須藤崇規（映像ディレクター）

公開を念頭に置いた公演映像を残すために、現場ではどのような準備ややりとりが行われているか。制作者と撮影者の立場から対談形式で掘り下げる。

2-2．プロセスの記録

講師：

河井朗（演出家）

本間友（慶應義塾ミュージアム・コモンズ準教授）

創作中に様々なポジションで生まれる記録物。それらはどのように創作に活かされ、保存されていくのか。演出家とアーキビストの立場から対談形式で掘り下げる。

３. 実践II：未来に役立つ活用のスキル

3-1．公演記録のノウハウ～記録映像編～

講師：

山本卓卓（劇作家・演出家・俳優。範宙遊泳代表）

須藤崇規（映像ディレクター）

収録された映像はいかに編集されるか。公演映像が新たに創出する価値についてクリエイターと撮影者立場から対談形式で掘り下げる。

3-2．レッツ資料整理！

講師：

石本華江（慶應義塾大学アート・センター土方巽アーカイヴ）

三坂恵美（EPAD事務局/Booster）

辻村優子（俳優）

公演メタデータのためのフォーマットを提供しながら、公演記録の保存・管理の仕方をデジタルとアナログの両方面から紹介する。

＊受講対象者：

制作者・スタッフ・実演家・アーティストなど舞台芸術に携わっている方、劇場や文化施設の職員、 アートマネジメントを学ぶ学生、演劇部や自主団体の学生等

＊講師プロフィール：

https://epad.jp/news/donuts_course2025/

講師に直接質問できる「リアルタイム講座」と、いつでも視聴ができる「オンデマンド講座」の2形式で講座を実施

受講方法は、リアルタイム受講とオンデマンド視聴の2つの形式からお選びいただけます。リアルタイム受講では、講座動画を視聴後に、講師へ直接質問をすることができます。オンデマンド視聴は、3月中旬まで申込みを受け付けており、ご自身のタイミングに合わせて受講することが可能です。

《リアルタイム講座》

オンライン上にリアルタイムで集まって受講する形です。

講座動画を視聴の後、講師への質疑応答タイムがあります。

受講時に講座の内容をまとめたハンドアウトを差し上げます。

全講座の視聴と最終講座後に送付されるアンケートへの回答をもって修了証を授与します。

▼申込みフォーム

一般（Peatix）：https://donuts-course2025.peatix.com/

U25：https://forms.gle/fmt2Q2EQRYCzaMBw8 （要身分証送付）

申込み期間：10月24日（金）10:00～12月7日（日）23:59

▼受講料（税込）

一般 \8,000 / U25 \5,000

▼講座日程

１．基礎：アーカイブの視点と言葉を知る

1-1 12月15日（月）

1-2 12月19日（金）

1-3 12月22日（月）

２. 実践I：現場で役立つ記録のスキル

2-1 2026年1月19日（月）

2-2 2026年1月26日（月）

３. 実践II：未来に役立つ活用のスキル

3-1 2026年2月2日（月）

3-2 2026年2月9日（月）

※いずれも19:00～20:30開催

《オンデマンド講座》

講座を３つのパッケージごとに配信します。

講座の内容をまとめたハンドアウトを差し上げます。

▼申込みフォーム

https://confetti-web.com/@/donuts_course2025(https://confetti-web.com/@/donuts_course2025)

申込み期間：

「１．基礎」2026年1月23日（金）10:00～

「２．実践I」「 ３．実践II」2026年2月13日（金）10:00～

申込み終了：2026年3月15日（日） 23:59 予定

▼動画視聴料（税込）

各パッケージ \3,000

無料公開！舞台芸術アーカイブ講座 プレトーク

講座の実施に先駆けて、＜舞台芸術アーカイブ＞を様々な角度から語る無料動画も公開いたします。

▼EPAD YouTubeアカウントにて順次公開中

https://www.youtube.com/@epad3711

１.「私たちは如何にしてドーナツとアーカイブを愛するようになったか」前編・後編

出演：吉見俊哉（國學院大學教授・デジタルアーカイブ学会前会長）、太下義之（東京藝術大学客員教授）、福井健策（デジタルアーカイブ学会副会長・EPAD代表理事）

司会：岡室美奈子（早稲田大学教授）

２.「なにを残す？誰に手渡す？ 観客とつながる舞台の未来」

出演：坂本もも（範宙遊泳プロデューサー/ロロ制作）、滝口健（世田谷パブリックシアター）

３.「記録が創る新しい物語～創作とアーカイブをめぐる二つの対話～」

対談1：ケラリーノ・サンドロヴィッチ（劇作家・演出家）、岡室美奈子（早稲田大学教授）

対談2：萩京子（オペラシアターこんにゃく座代表・音楽監督）、須藤崇規（映像ディレクター）

手を動かしながらアーカイブを学ぶ“対面ワークショップ”も開催

リアルタイム講座終了後、主に受講生を対象とした対面ワークショップを開催（2026年2月下旬予定）。手を動かしながらアーカイブを学べるロールプレイングを実施予定です。

※会場は東京都内を予定。講座ページにてご案内いたします。

▼講座ページ

https://epad.jp/news/donuts_course2025/