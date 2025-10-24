Momoko Gill、初となるソロ・アルバム『Momoko』が2026年2月13日にStrut Recordsからリリース。

ATBC Japan

プロデューサー／ソングライター／マルチ・インストゥルメンタリストとして活躍するMomoko Gill。カルト的人気を誇る電子音楽家、Matthew Herbertとの最新コラボ作『Clay』で、The Observer、The Wire、MOJOなどのメディアから高い評価を得たMomokoが、初となるソロ・アルバムをリリースする。

独学で音楽を学んだMomokoは、ドラマー、プロデューサー、ソングライター、ヴォーカリストとして多面的に音楽活動を続け、UKのエレクトロニック／ジャズ・シーンでキャリアを築いてきた。Alabaster DePlume、Matthew Herbert、Coby Sey、Tirzah、Nadeem Din-Gabisi（共作ユニットAn Alien Called Harmonyのメンバー）らとのコラボレーションで独特の世界観を表現し、数々のツアーでの実践的な経験は、彼女の作曲とプロダクションに色濃く反映されている。

11曲が収録された『Momoko』はMomoko Gillが自らプロデュース、Total Refreshment Centreでレコーディングされた。ミックスはMatthew Herbert、マスタリングはアビー・ロード・スタジオのAlex Gordonが手がけた。

『Momoko』は、ジャズの語法だけでなく、エクスペリメンタルやエレクトロニック・ミュージックの要素をシームレスに融合。アルバムに収録された11曲には、ロンドンを拠点としながら、日本、そしてアメリカで育ったバックグラウンドを緻密な作曲と物語性に落とし込みながら、現在進行形の“彼女自身の声”がしっかりと込められている。

先行シングル「No Others」では、ベースが牽引するダンサブルなアレンジの上にハーモニックなボーカルが重なり、彼女が培ってきたジャズの基盤が垣間見れる。ハーモニーに満ちたメランコリックな「Heavy」と、陰影をもつ「Shadowboxing」がコントラストを描き、「Test A Small Area」では、徐々に不穏さを帯びた実験的なインストゥルメンタル・ビートへと展開していく。

さらに、Shabaka Hutchings、Soweto Kinch、Alabaster DePlume、Rozi Plain、Coby Sey、Marysia Osu、Matthew Herbertに加え、約50名の合唱団を迎えた私的でポエティックな「When Palestine Is Free」では、Momokoの妥協なきヴィジョンが明確に示されている。

そして、 Momokoはこう語っている。

「今、私たちは、命そのものを脅かすような巨大な力に抗う、呼吸するように広がる大きな菌糸のつながりの一部だと、これまで以上に強く実感していると思う。植民地主義的暴力、人種差別、抑圧は至るところに存在していて、どこでそれを目にしても闘うんだ、と誓いを新たにすることの切実さを感じています。」

11月1日よりMomokoは、Matthew Herbertとの最新コラボレーション作品『Clay』を携え、国内6箇所を巡る「Herbert & Momoko Japan Tour 2025」を開催する。

ALBUM INFORMATION

Artist: Momoko Gill

Title: Momoko

Format: Vinyl LP / CD / Digital

Label: Strut

Release Date: 13th February 2026

発売日：2026年2月13日

1. ‘Satellite’

2. ‘No Others’

3. ‘Heavy’

4. ‘Rewind/Remind’

5. ‘Shadowboxing’

6. ‘Test A Small Area’

7. ‘2close2farr’

8. ‘Anyway, I’m Drowning’

9. ‘When Palestine Is Free’

10. ‘River’

11. ‘Ineffably’

tour promoted by WWW & melting bot / tour poster: Andry AdolpheHerbert & Momoko Japan Tour 2025

11/01 SAT SHIZUOKA 10:00 at FESTIVAL de FRUE 2025

*DJ set feat. Momoko live vocals

Les Claypool's Bastard Jazz / AKIRAM EN / anaiis & Grupo Cosmo / Capablanca

CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN / DJ Sotofett / DOGO / Enji / E.O.U / ffan / GEZAN

Joana Queiroz & Manami Kakudo / MASCARAS / Nakibembe Embaire Group ft.Naoyuki Uchida

Ohzora Kimishima / Powder / Rubel / Solar / Yamarchy / 7e / 鏡民

https://festivaldefrue.com (https://festivaldefrue.com)

11/04 TUE TOKYO 18:00 at WWW X

*Duo Live Extended Show

DJ: 5ive [Thinner Groove]

https://www-shibuya.jp/schedule/019224.php

11/07 FRI FUKUOKA 22:00 at Keith Flack

*Duo Live

DJ: p.co [SEXTANS] / Tatsuoki [Broad] / vvekapipo [hertz]

https://t.livepocket.jp/e/herbert_momoko

11/08 SAT SAPPORO 20:00 at Precious Hall

*Duo Live

DJ: midori yamada (the hatch)

https://t.livepocket.jp/e/20251108herbert-momoko (https://t.livepocket.jp/e/20251108herbert-momoko)

11/13 THU KYOTO 19:00 at Metro

*Duo Live

Front Act: Kazumichi Komatsu

https://www.metro.ne.jp/schedule/251113

11/14 FRI KANAZAWA 18:00 at PALAIS

*Duo Live

DJ: FUTOSHI SUGIKI / Susumu Kakuda

https://pa-lais.com/schedule/2025-11-14 (https://pa-lais.com/schedule/2025-11-14)

『Clay』Album Information

OUT NOW

Artist: Herbert & Momoko

(Matthew Herbert & Momoko Gill)

Title: Clay

Format: Vinyl LP / CD / Digital

Label: Strut / Accidental