世界最大の化粧品会社ロレアルグループ（本社：パリ）の日本法人である日本ロレアル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ジャン-ピエール・シャリトン、以下「日本ロレアル」）は、2026年1月1日より美容施術スキンケアブランド*1であるスキンシューティカルズの日本における直接販売を展開し、日本ロレアル ダーマトロジカルビューティ事業本部のブランドポートフォリオに加わります。

スキンシューティカルズは、1997年に米国のデューク大学で教鞭を取った、抗酸化分野における第一人者であるドクター・シェルドン・ピネルによって設立されました。科学に裏付けられた、高度なスキンケアを提供することをミッションとしています。ピュアビタミンC*2が独自配合されている「C E フェルリック セラム*3」は、ブランドの主力製品です。

日本ロレアル ダーマトロジカルビューティ事業本部は、このような日本における美容医療需要の高まりと、日本の皆さまの美への多様なニーズに応えるべく、美容施術スキンケアブランド*1「スキンシューティカルズ」を2024年秋にローンチいたしました。クリニック専売ブランドとして、販売を米国キュテラInc.（Cutera Inc.）の日本法人であるキュテラ株式会社に委託して展開を進めて参りましたが、この度、委託契約を終了とし、日本ロレアルによる直接販売として展開を進めて参ります。

2025年中は委託契約終了移行期間として、スキンシューティカルズ製品の供給を確保するために引き続きキュテラ株式会社と協力して参ります。

■日本ロレアル ダーマトロジカル ビューティ事業本部について

日本ロレアル ダーマトロジカル ビューティ事業本部は、ダーマコスメ(皮膚科学に基づいて作られたスキンケア製品) の分野で世界的なリーダーの役割を担っています。数々の皮膚科医に協力を得て国際的なスキンケアブランドを複数有し、クリニック、ドラッグストアやオンラインストアなど、世界中の健康・医療関連チャネルで製品が販売されています。

フランス・アメリカを発祥とする5つのブランドを展開しており、皮膚科学から美容施術スキンケアブランド*1まで、またお求めやすい価格のものからプレミアムラインまで、健やかで美しい肌をかなえるため、さまざまなスキンケアを中心に製品を提供しています。

■日本ロレアルについて (http://www.nihon-loreal.jp/)

ロレアルは 1963 年から日本で事業を開始し、1996 年に日本法人である日本ロレアル株式会社が設立されました。 現在 の社員数は2,300 人、取り扱いブランドはスキンシューティカルズを含め19です。化粧品の輸入、製造、販売、マーケティングを行っています。日本はロレアルグループのなかでも重要な戦略的拠点のひとつであり、シュウ ウエムラとタカミの2つのブランド本部機能（商品企画やグローバル展開施策を策定）と、その他のブランドの営業・マーケティング等を担う新宿本社、全国に配置された支社に加え、川崎の研究開発拠点（日本ロレアル リサーチ＆イノベーションセンター）、御殿場の製造工場（株式会社コスメロール）で構成されます 。 https://www.loreal.com/ja-jp/japan/

*1 美容施術スキンケアブランドとは、美容施術機関、サロン、スパで取り扱われているスキンケア製品を製造・販売するブランドです。

*2 アスコルビン酸(製品の抗酸化剤)

*3 販売名: スキンシューティカルズ C E F セラム

