“読書の日”に社員の子どもたちへ「商品券」をプレゼント

建設現場向けのカンタン監視カメラ「G-cam」「G-POKE」の開発・製造・レンタルを行う株式会社MIYOSHI（埼玉県三芳町、代表取締役：佐藤英吉）は10月27日の「読書の日」に合わせて24日、社員の子どもたちに商品券をプレゼントします。

■社員一人ひとりに9,000円分の商品券を贈呈

読書の日に合わせて社員の子どもたちに商品券を贈呈

MIYOSHIでは、カンタン監視カメラ「G-cam」「G-POKE」の稼働台数が9,000台を突破した節目に、これまで会社を支えてきた社員とその家族への感謝を込めて、社員一人ひとりに9,000円分の商品券を贈呈しました。

そのうちの一人の社員は、その商品券をもって家族と本屋を訪れ、1冊ずつ本を選んだそうです。「子どもたちと一緒に本を読むきっかけになった」と喜びの声が寄せられています。

このエピソードをきっかけに、今回の取り組みに至りました。代表取締役の佐藤英吉は「教育が一番大事。読書の習慣を身につけよう！」と語ります。

MIYOSHIでは過去にも、受験生への激励などで「子どもたちに本を買ってあげて」と図書カードをプレゼントしたこともあります。

■朝礼で学びを発表する活動「MIYO本」

MIYOSHIでは、2019年2月4日から「MIYO本（みよぼん）」という活動を開始。「人前で堂々と自分の意見を発表できるように」という想いのもと、社員が毎朝の朝礼で本や新聞記事、ニュース、美術館・博物館での学びをローテーションで発表しています。これまでにその回数は10月20日時点で934回となり、社員は読書や体験を通じて仕事や生き方へのヒントを得て、日々の業務に活かしています。

MIYOSHIは、“人のために火をともす”という行動指針のもと、社員一人ひとりが学び続け、より良い製品とサービスの提供を目指しています。今後も、社員とその家族、そしてお客様の笑顔の輪を広げてまいります。

■会社概要

会社名：株式会社MIYOSHI

本社：〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町上富1916-10

代表取締役：佐藤英吉

事業内容 ：現場監視カメラの開発・製造・レンタル