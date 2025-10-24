FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜中部＞オープニングセレモニー開催のお知らせ

株式会社イノベント

FOOD STYLE Chubu 実行委員会（所在地：東京都港区、運営：株式会社イノベント）は、2025年10月29日（水）・30日（木）の2日間、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホールDにて「FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜中部＞」を開催いたします。

開催初日の10月29日（水）には、オープニングセレモニーを実施いたします。業界を代表するご来賓の皆様をお迎えし、挨拶・テープカットを行います。

2024年10月開催 FOOD STYLE Chubu 2024 オープニングセレモニーの様子

オープニングセレモニー 概要

日時：2025年10月29日（水）9：30～10：00（予定）

会場：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場） 展示ホールD

愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号

内容：ご来賓の挨拶、テープカット

【ご参列予定のご来賓（10月16日 現在）】

・愛知県 知事 大村 秀章 様

・東海農政局 局長 秋葉 一彦 様

・中部運輸局 局長 中村 広樹 様

・中部経済産業局 産業部長 柳原 和男 様

・常滑市 市長 伊藤 辰矢 様

・独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）名古屋貿易情報センター 所長 平野 修一 様

・愛知県商工会連合会 会長 新美 文二 様

・岐阜県商工会連合会 林 裕高 様

・一般社団法人全日本・食学会 理事／日本料理 一灯 店主 長田 勇久 様

・一般社団法人日本飲食団体連合会 理事 桜井 博教 様

・一般社団法人日本洋菓子協会連合会 常務理事 長谷川 享平 様

・一般社団法人日本厨房工業会 会長 寺部 良洋 様

・一般社団法人Miyabi Partners 代表理事 奈良 雅夫 様

・NPO法人 繁盛店への道 全国統括執行理事 菅野 壮紀 様

・NPO法人 居酒屋甲子園 専務理事 國利 翔 様

・FOOD STYLE Chubu 実行委員会／一般社団法人全日本司厨士協会 東海地方本部 副会長 大脇 房夫 様

・FOOD STYLE Chubu 実行委員会／愛知国際会議展示場株式会社 代表取締役社長 モルガン・ショドゥレール 様

・FOOD STYLE Chubu 実行委員会 委員長 堀 正人

展示会概要

名称：FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜中部＞

会期：2025年10月29日（水）・30日（木）

10：00～17：00（最終日は16：00まで）

会場：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホールD

愛知県常滑市セントレア5-10-1

◆アクセス：https://www.aichiskyexpo.com/access/

入場方法：来場事前登録制（ https://foodstyle.jp/chubu/attendance.php ）

主催：FOOD STYLE Chubu 実行委員会

入場方法

