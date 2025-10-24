岡山鏡野町、水道事業のDXを推進！豪雪地帯でも確実なスマート検針を実現―水道Webポータル「みずリンク＋」で住民サービス向上へ―

株式会社インフラプラス

当社連結子会社の株式会社ウォーターリンクス(本社：兵庫県姫路市、代表取締役社長：原 裕二)、は、岡山県鏡野町と連携し、町内の水道事業において、スマートメーターの導入および住民向け水道Webポータル「みずリンク＋」の本格運用を開始することをお知らせします。

本取り組みにより、検針業務の効率化や漏水検知・データ活用による保守体制の強化を図るとともに、住民の利便性向上を通じて、安心で持続可能な水道事業運営を目指します。

■ 導入の背景

鏡野町は中国山地の山間部に位置し、冬季には豪雪に見舞われる地域を多く抱えています。特に上齋原地区では、積雪によって水道メーターの確認が困難となり、従来は認定検針や補正処理に多大な労力を要していました。

こうした課題を解決するため、鏡野町と株式会社ウォーターリンクスは、水道スマートメーターの導入を検討。当初はAMI方式も候補としましたが、導入コストや通信環境の制約を考慮し、電波環境に依存しないAMR方式を採用しました。これにより、積雪下でも安定した自動検針を実現し、全数正確なデータ取得が可能となりました。

※AMI（Advanced Metering Infrastructure）方式：水道メーターから取得した検針データを通信ネットワークを介して自動的かつ常時センター側へ送信する仕組み。遠隔検針に加え、リアルタイム監視や料金計算との連携が可能です。

※AMR（Automated Meter Reading）方式：水道メーターに搭載された無線子機により、水道メーターに搭載された無線子機により正確でスムーズな一括無線検針を実現。検針方式としてウォーク・バイ方式とドライブ・バイ方式があります。

■ 住民向け水道Webポータル「みずリンク＋」について

「みずリンク＋」は、住民がインターネットを通じて自宅の水道使用量・料金履歴を確認できるWebサービスです。従来の紙の検針票に代わり、過去の利用履歴や使用傾向のグラフ表示、漏水や異常使用の通知機能などを備えています。また、地方自治体への問い合わせ機能や、Excelデータ出力にも対応しています。

■ 取り組みの概要

1. 連携体制

本取り組みでは、鏡野町と株式会社ウォーターリンクス、および株式会社ウォーターデバイスの連携体制を構築しています。株式会社ウォーターリンクスでは、水道スマートメーターの提供、クラウドシステム構築を担当しています。

2. スマートメーター（AMR方式）導入

各戸に無線通信機能付きの水道スマートメーターを導入しました。これにより、LPWAによる遠隔検針を可能としています。

※LPWA（Low Power Wide Area）：低消費電力・広域通信を特徴とする無線通信技術。スマートメーター等のIoT機器に適しています。

■ 導入成果と効果

本取り組みにより、約300台のAMR型メーターを設置し、豪雪下でも全数正確な検針が可能となりました。これにより、従来必要であった認定検針や補正処理が不要となり、職員の事務負担が大幅に軽減されました。また、携帯キャリア電波が弱い地域でも安定した稼働を確認しており、遠隔検針の信頼性が向上しています。

併せて、水道Webポータル「みずリンク＋」の導入により、住民は自宅や外出先から使用状況や料金をリアルタイムで確認可能となりました。紙のお知らせ票に依存せず、利便性の向上や節水意識の醸成も期待されます。加えて、蓄積されたデータを分析することで、異常使用の早期発見や保守計画の最適化が可能となり、効率的かつ持続可能な水道事業運営の推進に寄与します。

検針システム イメージ図水道Webポータル（みずリンク＋）イメージ図

【会社概要】

■Webポータル開発・販売元、水道スマートメーター販売元

名称 ： 株式会社ウォーターリンクス

代表者 ： 代表取締役社長 原 裕二

所在地 ： 〒670-0944 兵庫県姫路市阿保甲878番地

会社設立日 ： 2019年9月10日

資本金 ： 50,000,000円

URL ： https://waterlinks-japan.com/

■水道スマートメーター製造会社

名称 ： 株式会社ウォーターデバイス

代表者 ： 代表取締役社長 岩本 晃幸

所在地 ： 〒668-0055 兵庫県豊岡市昭和町4番24号

会社設立日 ： 2022年9月9日

資本金 ： 20,000,000円

URL ： https://www.waterdevices.co.jp/

・本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ウォーターリンクス

〒670-0944 兵庫県姫路市阿保甲878番地

HP：https://waterlinks-japan.com/

お問い合わせ先

広報担当チーム ： info@waterlinks.co.jp