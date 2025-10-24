カクナル、新たに愛知に営業拠点を設置。中部地区での製造業・メーカー支援を強化。

株式会社CAQNAL

組織人事コンサルティングや地方創生に取り組む株式会社CAQNAL（社名：カクナル、本社：東京都港区、代表取締役：中島篤）は、2025年10月21日より、新たに愛知県名古屋市に営業拠点を構え、中部地区の製造業・メーカー、サービス業等の幅広い企業および自治体に対する組織人事支援を強化いたします。これにより、東京、仙台、大阪に続き、4拠点目となります。今後も、各地域の強い組織づくりに寄与するため、現地での伴走支援に力を入れてまいります。



中部拠点設置の背景

当社はこれまで、大手企業から中小企業、ベンチャー企業、行政等の組織人事課題解決の支援を東京・仙台・大阪の3拠点において展開してまいりました。近年、特に製造業・メーカーのお客様からのご依頼が増加しており、その中で中部地区の企業様への支援が拡大しております。この地域の製造業が抱える多様な課題に対し、現地でより密接に泥臭く伴走支援を行うため、愛知拠点を設置する運びとなりました。

中部拠点設置の狙い

日本有数の製造業が集積する中部地区は、自動車産業をはじめとするものづくり技術が国内外から高い評価を受けています。しかし、グローバル化の加速や技術革新、そして少子高齢化に伴う人材不足など、多くの変革期に直面しています。当社がこれまでに培ってきた製造業・メーカー特化のコンサルティングノウハウを現地で提供することで、組織人事体制の見直し、生産性向上、事業承継、そして次世代育成・定着といった喫緊の課題解決に貢献いたします。

地域に根ざしたコンサルティングを重視し、オンラインでのサービスに加え、現地で企業や自治体と一緒に実務の伴走を行なうことで、各組織の特性に合わせた最適な施策を、より適切に展開してまいります。中部地区の企業や自治体のさらなる発展に貢献し、事業や組織の成長の一助となることを目指します。今後も各地域や産業の特性にあった泥臭い伴走支援を行っていくことで、地方創生や地域企業の振興と雇用創出に貢献してまいります。

〈株式会社CAQNAL 中部拠点〉

住 所 ：〒451-0045 愛知県名古屋市西区名駅2－34－17 セントラル名古屋 1101

開設日 ：2025年10月21日

責任者 ：エグゼクティブコンサルタント 西日本エリア責任者 藤尾 健司





株式会社CAQNAL（カクナル） 代表取締役 中島 篤（ナカシマアツシ）

iU情報経営イノベーション専門職大学客員教授

地方創生アドバイザー

1976年福島県生まれ。東北学院大学2部経済学科卒業。在学中は（株）紀伊国屋書店で契約社員として勤務し、昼間就業・夜間就学という二足の草鞋で過ごす。卒業後、2001年にスターバックスコーヒージャパン入社。その後ユニクロをはじめ、複数の業界・企業で現場・人事部長およびコンサルタントとして就業。2011年、東日本大震災を機に働き方改革や地方創生に関心を持ち、フリーランスとして活動後、（株）CAQNAL（カクナル）創立。現場経験を活かした伴走型コンサルタントとして、リアルな組織診断とその具体的な解決を信条として、慣例や既成概念に囚われないブランディング・制度設計・研修を実施している。自身も積極的にテレワーク・ワーケーションを行い、様々な地域で食と酒を楽しむ。

【株式会社CAQNAL（カクナル）について】

「人のチカラで『場』を興（おこ）す」というミッションの下、大手企業からベンチャー、行政や自治体などさまざまな組織の価値を向上させるコンサルティング・グループ。

組織人事、採用/転職、人事制度、労務、DX、業務効率化を中心に幅広い領域を支援。豊富な実務経験を兼ね備えた専門家集団として、企画やノウハウの提供だけでなく制度の定着まで伴走する支援スタイルを強みとしている。





【株式会社CAQNAL 会社概要】

代 表 取 締 役 : 中島 篤

設 立 : 2018年 1月

所 在 地 :

本社:東京都港区六本木 7-12-2 R7ビルディング SPACES六本木

東北拠点:宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15ソララプラザ3F SPACES仙台

中部拠点:愛知県名古屋市西区名駅2－34－17 セントラル名古屋 1101

関西拠点:大阪府大阪市福島区福島7-1-10Wiz fukushima 2F GRANDSLAM 239

業 務 内 容 : 組織人事・DXコンサルティング、人材紹介、新規事業開発、地方創生

U R L : https://caqnal.jp/





