少数株ドットコム株式会社

少数株ドットコム株式会社（代表取締役会長：山中 裕、本社：東京都練馬区、以下「少数株ドットコム」）は、練馬区民限定・小学生10名を対象とした月額1,000円の教育コンサルティングプログラムを開始しますので、下記の通りお知らせいたします。

本プログラムは、東京大学経済学部を主席で卒業し、現在はドバイ在住の投資家として活躍する日本におけるアクティビスト投資での第一人者の一人である当社代表の山中裕が、受験や日々の学習相談を中心に、AIツールを活用した新しい学び方や思考法を指導するもので、

「家庭の経済状況に左右されず、すべての子どもが自分の力で未来を切り拓ける教育」を目指すものです。



１．取り組みの背景

当社代表は練馬区出身として地域社会への貢献を掲げ、教育の原点に立ち返る活動を構想してきましたが、近年AI技術が急速に普及する一方で、「ツールをどう使いこなすか」という学びの本質はまだ十分に浸透しているとは言えません。

このプログラムでは、AIを“答えを出す機械”としてではなく、“考えるためのパートナー”として使う力がこれからの時代に最も重要になるとの信念のもと、単なる学習塾ではなく、子どもたち一人ひとりの思考力・創造力を伸ばす教育支援を目指しています。



２．指導内容

●受験・学習計画の相談（小学校～中学受験レベル）

●苦手科目の克服・勉強法の個別アドバイス

●AIツール（ChatGPTなど）を活用した学び方指導

●「自分で考える力」を育むディスカッション型セッション

●家庭での学習習慣づくりサポート

対象は練馬区在住の小学生限定（先着10名）で、初月1,000円（教材・面談含む）となります。参加を希望される保護者の方は、以下のメールアドレスまでお問い合わせください。

詳細な案内・面談日程をご連絡いたします。

問い合わせ先：info@shosukabu.com

対象：練馬区在住の小学生（先着10名）

月謝：1,000円（税込）



３．当社代表 山中裕の経歴

●大泉文華幼稚園

●お茶の水女子大学附属小学校

●私立武蔵中学校・高等学校

●東京大学経済学部 主席卒業

●コロンビア大学大学院（ニューヨーク州）修士課程修了 金融工学専攻

●私立武蔵中学・慶應義塾大学附属中等部合格実績

現在は、ドバイを拠点にグローバル投資家として活動しておりますが、HOYA株式会社に対する株主提案（役員報酬の個別開示）では、48%以上の賛成率を獲得し、日本のコーポレートガバナンス改革を牽引するアクティビスト投資家の一人として知られています。

さらに、いわゆるアムスク事件において、東京地裁・東京高裁にて「株式全部取得を行った株主総会の決議取り消し」を認める判決を勝ち取り、少数株主の権利保護に大きな先例を残しました。



４．当社代表コメント

教育は“未来の社会をデザインする最初の投資”です。地域の子どもたちに、AI時代を生き抜く“考える力”を身につけてほしい。練馬から新しい教育モデルをつくり、全国へ広げていきたいと思っています。

■会社概要

会社名｜少数株ドットコム株式会社（ https://www.shosukabu.com ）

所在地｜東京都練馬区

代表者｜代表取締役会長 山中裕

事業内容｜会社法関連アドバイザリー、株主権保護コンサルティング、企業統治体制支援、フィナンシャルアドバイザリー、ベンチャー投資、AI関連事業、不動産事業

◆当社は、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」（日本版スチュワードシップ・コード）に準拠し、投資先企業のモニタリングおよび建設的な対話を継続しています。

https://www.shosukabu.com/stewardship-code/

■当社の理念と投資方針



当社は中長期保有のスタンスで企業価値向上にコミットし、短期的な売買益を目的とした投資は行いません。

さらに当社は、短期的な利益追求を超えて、「ユダヤ人に勝てる日本を作る」ことを会社のミッションとして徹底しています。

営利企業としての利益・売上拡大を前提としつつ、それ以上に、日本人が国際社会で対等に競い合える金融力・政治力・文化力を備えることに貢献することを至上命題としています。

この理念を社会的潮流へと育てるため、

従業員・投資家・取引先・投資先企業など、あらゆるステークホルダーとの協業を重視し、

短期的利益よりも長期的社会的利益を優先する取り組みを進めております。

以上