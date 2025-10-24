AIR TWOKYOからTVアニメ『呪術廻戦』グッズコレクション第五弾が販売決定！
株式会社 ラブラボ
詳細を見る :
https://airtwokyo.com/pages/jjsb03?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Social&utm_campaign=20251024
左（女性モデル）：『呪術廻戦』「渋谷事変」第3弾 シーンイラストロングスリーブTシャツ 1（五条悟のシャツ）、右（男性モデル）：『呪術廻戦』「渋谷事変」第3弾 シーンイラストロングスリーブTシャツ 2（東堂葵）
シーンイラスト Tシャツ 5（虎杖悠仁）
シーンイラスト Tシャツ 4（東堂葵）
シーンイラスト Tシャツ 1（五条悟のシャツ）
シーンイラスト Tシャツ 2（無量空処）
シーンイラスト Tシャツ 3（脹相）
シーンイラストパーカー 3（虎杖悠仁）
シーンイラストロングスリーブTシャツ 2（東堂葵）
シーンイラストパーカー 1（無量空処）
シーンイラストロングスリーブTシャツ 1（五条悟のシャツ）
シーンイラストパーカー 2（脹相）
シーンイラストステッカーセット
BUBBLE JEWELRY
キーリングハンガー
コーム＆ミラー
アクリルバンスクリップ
リキッドキーホルダー 1（東堂葵）
リキッドキーホルダー 2（虎杖悠仁）
アクリルジオラマ 1（無量空処）
アクリルジオラマ 2（脹相）
独自のグラフィックデザインを起点とし、アニメ、マンガ、音楽などのポップカルチャーコンテンツのグッズを販売しているファッションブランド『AIR TWOKYO』が2025年10月24日（金）にTVアニメ『呪術廻戦』のグッズ第五弾を販売！
五条悟が「無量空処」を展開する瞬間や脹相が「穿血」を放つシーンなどを、かわいらしいタッチでデザインしました。
【AIR TWOKYOとは、既存のアニメグッズと一線を画す独自のグラフィックデザインを起点とし、アニメ、マンガ、音楽などのポップカルチャーコンテンツをファッションの視点から再構築するファッションブランド。
ブランド名の由来は、『越境（EKKYO)サービス』と『熱狂（NEKKYO)出来る商品作り』その二つ（TWO)のKYOを全世界へ発信する。】
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会