95％以上の男性が「年齢による衰え」を実感、うち80%以上が「仕事のパフォーマンスに影響」- 株式会社KINS、メンズヘルスに関する調査を実施

「菌の力で世界を慢性疾患や症状から解放する」をミッションに掲げる株式会社KINS（以下、KINS）は、全国の何らかの職業についている20～70代の男性1,005名を対象に「メンズヘルスに関する調査」を実施しました。

◼︎ 多忙なビジネスパーソンが抱えるパフォーマンスの課題

現代のビジネスパーソンは、多忙な日々の中で様々な健康に関する課題を抱え、仕事のパフォーマンスへの影響を感じています。

KINSが実施した消費者調査においても、30代～50代の男性ビジネスパーソンのうち、87％が年齢を重ねることによる疲れの取りにくさ・活力や気力の低下等の体調の不調を感じており、さらにそれらの不調が仕事のパフォーマンスに影響を与えていると感じると答えた割合が80%以上に達していることが判明しました。

◼︎ 主な調査結果

◼︎ 多忙なビジネスパーソンが感じる衰えの実態を調査

- 95％以上の男性が年齢とともに「衰え」を自覚している- 衰えを感じる領域は「疲れの取りにくさ」「活力や気力の低下」「集中力や判断力の持続」が上位- それらの変化が「仕事のパフォーマンス」に影響していると答えた割合が80％以上- 90％以上の男性が健康やパフォーマンスの維持のために時間やお金を投資する意欲がある- 3分の1以上の男性が健康やパフォーマンスの維持のために月額1万円超の投資意欲がある

95％超の男性が年齢とともに「衰え」を自覚しており、衰えを感じる領域は「疲れの取りにくさ」「活力や気力の低下」「集中力や判断力の持続」が上位であることが分かりました。心身の回復力や持続力の低下がビジネス上のコンディションに直結している実態がうかがえます。

◼︎ 体調の変化が仕事のパフォーマンスに与える影響を調査

「衰え」を自覚している男性のうち、80％以上が「仕事のパフォーマンス」に影響が生じていると感じていることが分かりました。疲労回復や集中維持の困難さが、日々の成果に影響している可能性が示唆されます。

◼︎ 健康やパフォーマンス維持のための投資意欲を調査

90％以上が健康やパフォーマンス維持のために「時間やお金を投資する」意欲を持っており、3分の1の男性が健康やパフォーマンスの維持のために月額1万円超の投資意欲があることが判明しました。

◼︎ 体の衰えを感じるようになってから、新しく始めた健康習慣を調査

体の衰えを感じるようになってから新しく始めた健康習慣としては、運動やトレーニング、食事の改善に加えて、サプリメントや健康食品が上位にあがりました。

◼︎ 特に関心を持ってケアしたい分野、体調を整えることで得たい効果を調査

今後、特に関心を持ってケアしていきたい分野は、疲労回復、睡眠の質向上、活力・エネルギー維持やストレスケアが上位にあがりました。

また、多くの男性が健康や体調を整えることで、長く健康で働ける体の維持、見た目や若々しさ、家庭やプライベートの充実、仕事中の集中力やパフォーマンスの向上等の効果を得たいと考えていることが判明しました。

◼︎ 調査概要

調査名：メンズヘルスに関する調査

期間：2025年9月18日～20日

方法：インターネット調査（Knowns）

対象：全国の20代～70代の何らかの職業についている男性

有効回答数：1,005名

実施：株式会社KINS

◼︎ KINSについて

株式会社KINSは、『菌の力で世界を慢性疾患や症状から解放する』をミッションとする、マイクロバイオーム特化のヘルステック企業です。

医療専門性とB2Cマーケティングの両方の専門性をかけ合わせることを強みとし、累計12万人超のユーザーを抱えるプロダクト事業（女性・男性対象）、菌に関連する慢性疾患や慢性症状の治療および臨床研究の場としてのクリニック事業（日本で動物病院2院・シンガポールでヒト向けクリニック1院）、両事業で取得できるデータや検体を用いて慢性疾患や症状の新しい治療法を目指す創薬事業の３つの事業を融合させ、男性・女性・動物の様々な菌にまつわる慢性疾患や症状からより多くの皆様を解放することを目指しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社KINS（キンズ）

所在地：東京都江東区新木場1-17-8-328

代表者：下川 穣

事業内容：マイクロバイオーム研究に基づくプロダクト事業・クリニック事業・創薬事業

公式サイト：https://corporate.yourkins.com/(https://corporate.yourkins.com/)