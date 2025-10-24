「第４回広島県学生地域連携活動発表会」広島県内大学・高等専門学校1９校の学生が多様な地域貢献活動について発表
県立広島大学（学長：森永 力、広島市南区）は、令和７年11月29日（土）、学生の多様な地域貢献活動について、広島県内の各大学・高等専門学校の学生が様々な取り組み事例を報告する「第４回広島県学生地域連携活動発表会」を開催します。県内の学生による地域活動の認知度向上のため、周知にご協力をお願いいたします。
１ 日時・場所
開催日時：令和７年11月29日（土）13時00分～18時00分 予定（受付開始12:30～）
開催場所：県立広島大学広島キャンパス大講義室（広島市南区宇品東一丁目1番71号）
※対面とオンラインのハイブリッドで開催します。
２ スケジュール
（１）本学学長挨拶・祝辞紹介・来賓ご紹介 13時00分～13時20分
（２）学生による取り組み事例発表 13時20分～16時40分 ※発表時間：１発表７分
（３）講 評 16時50分～17時05分
（４）ポスターセッション・企業ブース展示 17時10分～18時00分頃
３ 参加大学
県立広島大学（主催）、叡啓大学、広島大学、広島市立大学、尾道市立大学、福山市立大学、
エリザベト音楽大学、近畿大学工学部・広島キャンパス、比治山大学・比治山大学短期大学部、
広島経済大学、広島工業大学、広島国際大学、広島修道大学、広島女学院大学、
広島文化学園大学・広島文化学園短期大学、福山平成大学、安田女子大学・安田女子短期大学、
山陽女子短期大学、呉工業高等専門学校 全19校
４ 申込方法
定 員：会場参加 200名、オンライン参加 280名 ※申込先着順で定員になり次第、締め切ります。
参 加 費：無料
申込方法：URLの内容を確認し、「申込フォーム」に入力してください。
https://forms.office.com/r/1qzZDAZpSy
申込締切：令和７年11月25日（火）
５ 主催・共催・協賛・協力・後援
主催 県立広島大学 共催 参加大学・高等専門学校（県立広島大学を除く）
協賛 株式会社マエダハウジング、株式会社総合センター、株式会社サンネット、
アライドテレシス株式会社、株式会社ジェイ・エム・エス、株式会社NTT データ中国、
NTT西日本株式会社、広島県環境保健協会
協力 オタフクホールディングス株式会社
後援 広島県、広島県議会、中国新聞社、株式会社テレビ新広島
URL：https://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/koukai-kouza/4kaigakusei.html