株式会社フォーカス

株式会社フォーカス（本社：山梨県甲斐市、代表取締役 常松憲太）が運営するオリジナルグッズ製作サイト「CLAT-JAPAN」（読み：クラティージャパン）は、これまでご好評いただいておりました「実物サンプル無料作製サービス」について、保管・管理方法を一部見直し、2025年10月15日から、サービス内容を拡充いたしました。

【「実物サンプル無料作製サービス」拡充について】

従来は、作製した実物サンプルを1ヶ月間保管する運用としておりましたが、このたび、高解像度の画像データとして安全に記録・保存する形式に変更いたしました。これにより、工場では実物が手元にない場合でも、サンプルの仕上がりを正確に確認・共有することが可能となります。

サンプル作製時の状態を精密な画像データとして記録しているため、保管期限にとらわれることなく、サンプルと同様の仕上がりでいつでも再注文いただけます。

詳細はこちら :https://www.forcus.co.jp/support/print_sample.html

この「実物サンプル無料作製サービス」は、CLAT-JAPANだけ（＊当社調べ）の安心サービスです。

今後も、より一層柔軟なサービスの提供に努めてまいります。

実物サンプル無料作製サービスについて

インターネットを通じた商品のご注文において、「実際に届いた商品がイメージと異なっていた」といったご経験をお持ちのお客様も少なくありません。

CLAT-JAPANでは、そのようなご不安を解消し、ご満足いただける製品をご提供するために、ご注文前に実際の商品と同様の仕上がりをお確かめいただける『実物サンプル無料作製サービス』を実施しております。

本サービスでは、オリジナルのプリントや刺繍を施した実物サンプルを無料で作製し、仕上がりの状態をご確認いただけます。デザインや質感、色味などを事前にご確認いただくことで、安心して本注文へお進みいただけます。

また、サンプルご確認後に修正やご要望を反映することも可能なため、より高い完成度を追求した製品づくりをサポートいたします。

このような実物サンプルを無料でご提供するサービスは、CLAT-JAPANならではの取り組みであり、お客様に寄り添った品質保証の一環として、多くのお客様からご好評をいただいております。

【株式会社フォーカスについて】

2009年 現代表取締役の常松憲太が、前職の経験を経て独立し、株式会社フォーカスを設立。当初は、BtoBのグッズ販売が事業の中心であり、現在主力のプリントTシャツ事業のシェアは、全体売上高の約3割程度でした。その後、プリントTシャツを注文した高校生たちから、たくさんの手紙や写真を通じて感謝のメッセージを受け取り、これまでビジネスライクに考えていた自分の世界観が変わり、プリントTシャツ事業に特化しました。発注者を喜ばせることだけを考えていたが、プリントTシャツを通じて、高校生たちの思い出を作る価値を提供していることに気づき、社会の利得を優先した事業を行う決断をしたのが、2012年のことです。2014年には、EC販売をスタートさせ利益の平準化に成功。2020年コロナ禍の影響により、売上高が大きく減少、社員の相次ぐ退職で倒産の危機に見舞われましたが、当時中小事業向けに実施された融資を原資として、プリント自社工場に設備投資を行い、さらに社員の年収を1人平均100万円アップしました。その結果、2021年の売上高は目標の1.5倍を達成し、会社の早期立て直しを実現できました。本年9月から、フォーカス初の海外展開をオーストラリアで開始しました。オーストラリアでの実績をもとに、今後も海外展開を拡大していく予定です。私たちは、社員一丸となり、さらなる成長を目指して日々新しいチャレンジを続けています。

■会社概要

企業名 ：株式会社フォーカス

本社所在地 ：山梨県甲斐市篠原984-1

電話 ：055-278-2311

代表取締役 ：常松 憲太

設立 ：2009年5月14日

資本金 ：8,500万円

従業員数 ：133名（2024年9月1日時点 グループ合計）

事業内容 ：オリジナルプリントウェアの販売

事業所 ：グループ会社（プリントセンター）

株式会社フォーカスクリエイティブ 静岡県浜松市浜名区新原4214-2

ホームページ：https://corp.forcus.co.jp/

■直近の売上推移

2019年 12.6億円

2020年 9.9億円

2021年 14.7億円

2022年 20.6億円

2023年 29.2億円

2024年 32.9億円