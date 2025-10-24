通訳ガイドのプロ・志望者必携のロングセラーがパワーアップ！『増補改訂版 英語で日本紹介ハンドブック』10月24日発売

株式会社アルク

株式会社アルク（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田中伸明）より、新刊『増補改訂版 英語で日本紹介ハンドブック』の発売についてご案内申し上げます。

世界の人々が知りたい「ガイドブックにない日本」を網羅

通訳ガイドのプロ・志望者をはじめ多くの人に支持されてきたロングセラーが、増補改訂版として新登場。統計データや説明の内容をアップデートしたほか、この10年で大きく変化したインバウンド事情に対応すべく、項目を多数追加しています。訪日旅行者の案内をしたい人、通訳ガイドのプロ・志望者、留学先などで日本について話す機会のある人はもちろん、外国の人に日本を正しく説明し好きになってもらいたいと願うすべての人のための1冊です。

●世界の人々の興味と疑問のツボが分かる

通訳ガイド歴30年超の著者が豊富な経験の中でつかんだ「日本を訪れた人がどんなことに興味を示し、何を知りたいのか」と、それらに的確に対応するワザについて、「企業秘密」を公開。歴史・伝統から今のリアルな暮らし、世界遺産まで、「外国の人が本当に知りたい日本」400項目以上を網羅しています。

●見やすい、分かりやすい

左ページに日本語の説明、右ページに英語と、見やすい対訳式になっています。簡潔な英語での核心を突いた説明の仕方が分かると同時に、統計データや豆知識を適宜盛り込むといった、「興味を持って聞いてもらうための伝え方のコツ」も知ることができます。

●資料、最新データも満載

説明を補強し、より説得力のあるものにするための、さまざまな統計資料やグラフ、歴史年表なども掲載しています。

※本書は『改訂版 英語で日本紹介ハンドブック』（2014年刊）を増補・改訂したものです。

『増補改訂版 英語で日本紹介ハンドブック』表紙

＜商品情報＞

【タイトル】増補改訂版 英語で日本紹介ハンドブック

【URL】https://www.amazon.co.jp/dp/475744298X/

【価格】1,980円（税込）

【サイズ】B6判、320ページ

【ISBNコード】978-4-7574-4298-6

【著者プロフィール】

松本美江（まつもと・よしえ）

同志社大学文学部英文学科卒業。米国コロラド大学にて言語学と英語教授法の修士号を取得。通訳案内業試験に合格後、通訳ガイドとして活躍。右手にユーモア、左手に統計資料を携え、30年以上にわたり世界各国数万人の外国人のガイディングを担当。世界トップ企業の重役やVIPからの指名も多い。（協）全日本通訳案内士連盟（JFG）理事長として、通訳案内士試験合格者のための研修も担当している。著書に『英語でガイドする日本――海外ゲストが行きたい東日本の名所』『同 西日本の名所』（ともにジャパンタイムズ出版）、『見る・知る・遊ぶ 英語で紹介する日本 Experience Japan』『WASHOKU』『OMIYAGE』（いずれもナツメ社）などがある。