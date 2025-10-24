養液栽培についての基礎から応用まで、演習および実習内容に基づいた詳細を解説。栽培管理者育成を目指してまとめられた決定版書籍。

株式会社誠文堂新光社

栽培管理者を目指す人に 養液栽培を原理原則から実践的に学習できるテキスト

本書は、NPO法人日本養液栽培研究会が、植物工場や先進的施設園芸の基盤技術である養液栽培の発展と普及、栽培管理者育成を目指して編集した決定版書籍です。

養液栽培とは何かから始まり、主要様式と特性、養液栽培に用いる用水、培養液の基礎、培養液の管理に関する基礎と応用、環境制御のための環境計測、発生しやすい病害の話、コストと内訳、様々なトラブルシューティングなどの詳細をまとめています。

これまでの養液栽培の書籍とは異なり、体系的かつ実験に基づいた原理原則が記述されており、養液栽培を基礎から学習するための教材として最適な内容となっています。

農業従事者はもちろん、農業や食品分野に関わる研究者、農業教育に携わる方々、農業を学ぶ学生などには必携の書籍です。



【目次】

【編集者プロフィール】

NPO法人日本養液栽培研究会（エヌピーオーホウジンニホンヨウエキサイバイケンキュウカイ）

1987年に創立され30年以上の活動実績のある歴史ある研究会。施設園芸の先端技術を開発する教育研究機関の指導者が名を連ねる。

【書籍概要】

書 名：演習と実習で学ぶ養液栽培

編 者：NPO法人日本養液栽培研究会

仕 様：B5判、216ページ

定 価：5,940円（税込）

発売日：2025年11月6日（木）

ISBN：978-4-416-52469-5

書籍のご購入はこちら :https://www.seibundo-shinkosha.net/book/science/95504/

