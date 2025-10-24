【完全限定のグッズセットがヤングアニマルWebストアで受注開始！！】『拷問バイトくんの日常』特装版7巻に高精細複製原画やスニーカーがついてくる！

株式会社白泉社(C)次見やをら／白泉社

12月25日の『拷問バイトくんの日常』（次見やをら）最新7巻発売にあわせて、ヤングアニマルWebストア限定で、スペシャルグッズ付き特装版の完全受注生産での発売が決定！

10月24日から11月10日までの期間、ヤングアニマルWebストアにて予約注文をいただいた方に、『拷問バイトくんの日常』7巻と、描きおろしイラストを使用した高精細複製原画や特製スニーカーのセットをお届けします。

受注期間終了後の追加販売は予定していないため、気になる方はこの期間中にご予約ください！

限定グッズセット

1. スピリタス社ロゴ入りスニーカー＋コミックス第7巻特装版

価格：税込15,730円

(C)次見やをら／白泉社

セロやシウたちがバイト中に履いていそうな、拷問会社スピリタスのロゴ入りハイカットスニーカーです。さりげないあしらいが、日常使いにぴったりです。コミックス最新第7巻（もっと楽屋ウラ小冊子付き特装版）とセットでお届けします。

2. 額装高精細複製原画（シリアルNo.入り）＋コミックス第7巻特装版

価格：税込27,280円

次見やをら先生描きおろしイラストの高精細複製原画を豪華額装でお届け。イラスト前面に装飾が加わる特製アクリルプレートと、無地のプレートで２つのモードを楽しめます。しかもシリアルNo入りの超プレミアム仕様。コミックス最新第7巻（もっと楽屋ウラ小冊子付き特装版）とセットでお届けします

受注期間

2025年10月24日（金）～11月10日（月）

販売場所

ヤングアニマルWebストアの限定販売（10月24日オープン）

https://store.younganimal.com/pages/goumon-baito-kun-07

ご注意

● 本商品は受注生産限定です。受注期間終了後の販売は予定しておりません。

● 商品の発送はコミックス最新第7巻発売日（12月25日）前日になります。

『拷問バイトくんの日常』

殺しや拷問がひとつの“お仕事”として成り立っている世界。拷問会社で働くアルバイトのセロは、先輩のシウとともに、日々楽しく拷問にいそしんでいた。新人バイトのミケとヒューも加わり、ゆかいな拷問ライフは続く！ SNSで大人気＆同人版が即完売の超話題作が連載化！アナタの性癖に刺さる、ちょっぴりダークなお仕事コメディ！

公式アカウント 作品公式 X（Twitter）： @GOUMON_BAITO(https://x.com/goumon_baito)

次見やをらX（Twitter）： @Cuenta__Atras(https://x.com/cuenta__atras)

『拷問バイトくんの日常』１～６巻好評発売中

『拷問バイトくんの日常 1』（次見やをら／著 白泉社）書影拷問バイトくんの日常 1

■著者名： 次見やをら

■ISBNコード：9784592165323

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2023.4.28

Twitter・pixivで話題騒然＆同人版が即完売のブラックコメディがついに単行本化！ここは殺しや拷問が合法化された世界。拷問会社で働くアルバイトのセロは、先輩のシウとともに、日々楽しく拷問にいそしんでいた。そこに新人バイトのミケとヒューも加わって――？アットホームでゆる～い職場と、エグい拷問のギャップに中毒者続出！

アナタの性癖にぶっ刺さる、ちょっぴりダークなお仕事コメディ★