【徳島県　鳴門市役所】株式会社テレコメディアの鳴門市進出が決定！

■企業立地および連携協定を締結

鳴門市役所

鳴門市民間提案制度を通じて、株式会社テレコメディアが鳴門市旧教育委員会棟１階に進出することが決定し、同社と企業立地および連携協定を締結しました。

今回の連携協定を契機に、若者・女性の活躍や雇用創出、地域産業の振興はもとより、災害時における業務支援、行政事務の効率化など幅広い分野で連携協力しながら取り組んでいきます。

令和７年10月16日 協定締結式の様子

（１）締結日

令和７年10月16日

（２）連携協力事項

・若者・女性活躍に関すること

・雇用創出、地域産業の振興に関すること

・災害時における業務支援に関すること

・行政事務の効率化に関すること など

■株式会社テレコメディアについて

東京都・徳島県を拠点としてコールセンターを中心に事業展開しており、テレマーケティング、多言語コールセンター、ＢＰＯサービスなど幅広いノウハウを持つ。

創業40余年、従業員数約1,200人。

■鳴門市進出の経緯

本市では雇用創出や税収の確保はもちろん、定住人口の増加にもつながる企業誘致について、第七次鳴門市総合計画に主要施策と位置づけ、積極的に推進しています。

なかでも、特に若い世代や女性の雇用創出が見込まれるコールセンターなどの情報通信関連産業、スタートアップ企業のサテライトオフィス誘致に取り組んでいるところです。

そして、このたび本市からの誘致活動にお応え頂くかたちで、株式会社テレコメディアの新たな拠点として、事業所の立地が決定しました。

■ 鳴門市旧教育委員会棟を活用

鳴門市民間提案制度により、旧教育委員会棟（鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜８-２）１階部分に「Telecomedia BPO Base（仮称）」を開設し、事務処理センター等として、主に民間・行政のBPO業務を運営する計画です。

令和８年４月から営業を開始し、当初約30人の従業員を雇用、１年以内に100人まで増やす見込みです。

事業所として使用予定の鳴門市旧教育委員会棟

