『Piaキャロットへようこそ!!︎2』オンラインくじが10月24日（金）より発売！

株式会社サトクリフ

株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじフリーク」にてゲーム『Piaキャロットへようこそ!!︎2』オンラインくじを、2025年10月24日(金)10時より販売します。

ここでしか手に入らない豪華な商品が登場です！

『Piaキャロットへようこそ!!︎2』オンラインくじ 概要

販売期間：10/24(金)10:00～11/27(木)17:59

販売価格：1回 880円(税込) ※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujifreak.com/lp/pia2kuji/

(C) COCKTAIL SOFT/FANDC.CO.JP/SLP

▼賞品ラインナップ

(ハート)A賞：のれん（全1種）

約 縦150cm×横85cm

(ハート)B賞：ジオラマアクリルスタンド（全5種）

背景：約H9cm×W13cm キャラ： 約H9cm×W8cm 台座：約H3cm×W13cm

(ハート)C賞：お風呂ポスター（全11種）

A3サイズ

(ハート)D賞：アクリルキーホルダー（全11種）

約 5.4×7.9cm程度

(ハート)E賞：ブロマイド（1セット2枚 全11種）

L版サイズ

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる可能性がございます。

※B・C・D・E賞に掲載されている画像は一部となります。

※B賞はキャラクターによりサイズが異なります。

※白モザイクはデザインの一部になります。

『Piaキャロットへようこそ!!︎2』とは

一作目「Piaキャロットへようこそ!!」に登場した、ファミリーレストラン「Piaキャロット」の2号店を舞台に、主人公がアルバイトをしながら同じくアルバイトとして働く女性や女性客と仲良くなることを目的とした、恋愛シミュレーションゲームです。

▼「くじフリーク」とは

『みんなの「スキ」をくすぐる』がコンセプトのハズレなしのオンラインくじサービスです♪

くじフリークサイト：https://kujifreak.com/

▼商品に関するお問い合わせはこちら

くじフリークお問い合わせ：https://kujifreak.com/contact/

▼会社情報

株式会社サトクリフ：https://sutcliffe.jp/

トゥーヴァージンズグループ公式HP：https://twovirgins-group.com/