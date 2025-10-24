令和７年度 第64回農林水産祭「実りのフェスティバル」に岩手県が出展します！
農林水産省と（公財）日本農林漁業振興会が、農林水産業と食に対する理解の増進と、農林水産物の消費拡大等のため、令和７年度（第64回）農林水産祭「実りのフェスティバル」を開催します。
岩手県では、県産農林水産物や加工品の販売、県産ブルーベリー100％のジュースの試飲・販売を行いますので、会場にお越しの際は、ぜひ岩手県ブースへお立ち寄りください！
【URL】http://www.affskk.jp/sub4.html
〇イベント概要
イベント名：第64回農林水産祭「実りのフェスティバル」
日時：令和７年10月31日（金）10：00～17：00
令和７年11月１日（土）10：00～16：00
場所：池袋サンシャインシティ ワールドインポートマートビル ４階 展示ホールA
（〒170-0013東京都豊島区東池袋3丁目1-3）
〇問い合わせ先
【第64回農林水産祭「実りのフェスティバル」について】
公益財団法人日本農林漁業振興会
電話:03-6441-0791
【岩手県ブースについて】
岩手県農林水産部流通課 ６次産業化推進担当課長 土田
電話：019-629-5713