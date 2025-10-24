プレジデント社とデジタル・ナレッジが初共催。「AI時代の人材育成」無料オンラインセミナーを11月18日開催

株式会社プレジデント社

ビジネス誌「PRESIDENT」を発行する株式会社プレジデント社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木勝彦）とeラーニングのパイオニアである株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明）は、「AI時代の人材育成」をテーマにした無料オンラインセミナーを2025年11月18日（火）に共同開催することをお知らせいたします。

お申込み・詳細はこちら :https://pri.president.co.jp/seminar/20251118?utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=dkseminar

昨今の急速なAIの進化、そして「2026年問題」を控え、多くの企業で管理職および若手社員の人材育成方法の見直しが課題となっています。

「従来の研修が実務に活きない」

「育成コンテンツが陳腐化・形骸化している」

といった声も少なくありません。

この度のセミナーは、eラーニングのパイオニアであるデジタル・ナレッジと、ビジネスメディアのプレジデント社が初めてタッグを組み、これらの課題解決を目指すものです。

AI時代を勝ち抜くための「社内の知（独自ノウハウ）」と「社外の知（普遍的スキル）」の最適な組み合わせ方を、具体的な成功事例と共にお届けします。

貴社の人材育成のヒントとして、ぜひご参加ください。

【無料】オンラインセミナー 「2026年、管理職や若手社員をどう鍛える？ 最新eラーニングトレンドと成功事例」

■開催概要- 日時： 2025年11月18日（火） 15:00～16:00（14:50 オンライン接続開始）- 形式： オンライン開催（当日はZoomウェビナーで配信予定です）- 共催：株式会社プレジデント社、株式会社デジタル・ナレッジ- 費用： 無料■本セミナーで得られること- トヨタ自動車、松屋フーズ等における「社内独自知識」の習得を最大化するeラーニング成功事例- プレジデント社が編集力を結集した新研修サービス「PRESIDENT On Demand 学び放題」のご紹介（新設「質問力向上研修」など）- 【本セミナー限定】現場リーダー達の「生の声」を拾い上げた最新調査結果を初公開■こんな方におすすめです- 社員の学習意欲やeラーニング受講率の低さにお悩みのご担当者様- 人材育成コンテンツの形骸化・陳腐化にお悩みのご担当者様- 経営戦略と人材教育の連動性に課題を感じている経営者・ご担当者様■当日のプログラム- プログラム1： AI時代の人材育成を支えるeラーニング- プログラム2： 今知っておくべき! AIとテクノロジを活用した新しい人材育成とは登壇者：株式会社デジタル・ナレッジ はが 弘明 氏- プログラム3： 「リーダー1年目の地獄」1000人調査から見る！管理職に必要なeラーニング登壇者：株式会社プレジデント社 石塚 明夫 氏- プログラム4： 質疑応答