ReCORE × AIで買取・販売オペレーションを高度化！在庫回転・価格精度・顧客応対を同時に最適化し、現場の生産性と体験価値を向上

リユース事業を行うストックラボ(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)（本社：東京都新宿区新宿2-12-16 セントフォービル203）は、小売・リユース向けクラウド基幹システム「ReCORE（リコア）」と自社AI基盤を連携し、在庫・価格・顧客応対の自動最適化を段階導入しました。これにより、在庫回転の平準化、相場変動の即時反映による価格精度向上、LINE・電話・店頭の応対品質の標準化を同時に推進します。

背景

SKUの多様化、チャネル横断（店舗・出張・EC）、広告費の高騰により、“人手最適化”だけでは限界が顕在化しています。具体的には、

- 相場・在庫・需要の変化に価格反映が追いつかない出品品質（タイトル・属性・画像）のばらつきが返品やカゴ落ちを誘発応対履歴が分散し、改善学習が進まない

こうした課題に対し、基幹（ReCORE）とAIの“同一動線”化で、日々の運用に無理なくAIを埋め込み、現場の意思決定スピードと再現性を高めます。

取り組みの概要

本取り組みは、Ops（在庫）／Pricing（価格）／CX（顧客体験）の3レイヤーで構成。ReCOREの在庫・会員・売上・EC連携データをAI基盤に取り込み、提案→実行→検証をワンサイクルで自動化します。

1. Ops AI（在庫・出品の自動化）

- 需要予測×在庫引当：短期需要を推定し、補充・移動・値下げ候補を自動提示- 自動出品支援：タイトル・属性・タグ・説明文をAI生成／校正し、出品リードタイムを短縮- 画像チェック：撮影ガイド準拠の不足カット・ピンボケ・色転びを自動検知し差し戻し

2. Pricing AI（価格最適化）

- 相場×回転目標×粗利の三点最適化：弾力性と回転日数を勘案した推奨価格を提示- イベント連動：12月など需要期に合わせ、価格・在庫の見直し頻度を自動増加- 逸脱検知：基準から外れる見積・値付けをリアルタイム警告し、説明根拠の入力を必須化

3. CX AI（顧客応対の標準化）

- 応対要約・意図分類：LINE・電話（文字起こし）・店頭メモを要約し、ReCOREの顧客タイムラインへ自動保存- 次アクション提案：見積提示後の最適フォロー（再来店案内、在庫入荷通知、期限リマインド）を自動提案- FAQ/下書き生成：問い合わせに対し、商品・相場・規約を参照した一次回答案を生成（有人最終確認）

テストの実施内容

システム構成（概要）

- 目的- - ReCOREとAI連携の有効性を、現場運用の流れを崩さずに検証し、導入範囲と運用ルールを定める。範囲- - 在庫・出品、価格見直し、顧客応対の3領域を対象。店舗／ECの実業務データを用い、限定カテゴリから段階的に拡張。方法- - AIの提案をReCORE上に“サジェスト”として提示し、担当者が承認・差戻しを行うHuman-in-the-Loop方式で評価。従来運用との比較で効果を確認する。評価指標（例）- - 出品リードタイムや掲載品質、価格の一貫性、在庫回転、応対スピード・フォロー完了率など、スピード／品質／収益性／顧客体験の4観点で総合評価。- 判断基準- - 提案の妥当性（承認比率・否認理由）、説明可能性（価格根拠・応対要約の明瞭さ）、運用負荷（手戻りの有無）を踏まえ、本格展開の可否と適用範囲を決定。体制・ガバナンス- - 現場・EC・システムの横断チームで定例レビューを実施。ログの保全、権限管理、個人情報の取り扱いを明確化し、人の最終承認を必須とする。スケジュール（概略）準備・基準設定 → 小規模パイロット → 中間見直し → 本番相当検証 → 総括・運用ルール確定。成果は要点と事例を添えて公表予定。- データソース：ReCORE（在庫・会員・売上・出品・店舗／EC）、Web行動、問い合わせAI基盤：需要予測・価格推定・テキスト生成／要約・画像品質判定運用：ReCOREのワークフローに埋め込み、担当がワンクリック適用／差戻し。効果はダッシュボードでAB比較

株式会社ストックラボ代表 尾太 駿 コメント

ReCOREを中核にAIを“運用の動線”へ組み込むことで、現場の手を離さない自動化を実現しました。価格と在庫、そして応対の品質を同時に高め、お客様の納得感と現場の再現性を両立してまいります。

