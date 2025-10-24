株式会社三菱総合研究所

株式会社三菱総合研究所（代表取締役社長：籔田健二、以下 MRI）の武田洋子（常務研究理事）、堂本健太（シニアエコノミスト）、田中康就（主任研究員）の３名が、公益社団法人日本経済研究センターが実施する「ESPフォーキャスト調査」において、2024年度の予測精度の高さが評価され「優秀フォーキャスター」に選定されました。

「ESPフォーキャスト調査」は、約40機関の民間エコノミストが日本経済の株価・円相場を含む重要な指標の予測値や総合景気判断等を毎月回答するアンケート調査です。2024年度のGDP成長率や消費者物価について、日本経済研究センターが回答者の予測と実績の乖離を検証した結果、予測精度が高く総合成績が特に優れた「優秀フォーキャスター」として、MRIの３名が選定されました。

MRIは、引き続き経済分析力の一層の強化に努めるとともに、日本のあるべき方向性を示す提言を積極的に発信していきます。

詳細は日本経済研究センター公式サイトをご覧ください。

https://www.jcer.or.jp/esp-forecast-top/excellent

本件に関するお問い合わせ先

株式会社三菱総合研究所

〒100-8141 東京都千代田区永田町二丁目10番3号

【内容に関するお問い合わせ】

政策・経済センター／研究理事室

電話：03-6858-2717 メール：pecmacro@ml.mri.co.jp

【報道機関からのお問い合わせ】

広報部

メール：media@mri.co.jp