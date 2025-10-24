SIGNATE、『ビジネスイノベーション Japan 2025 秋 東京』に出展！

株式会社SIGNATE

AI活用の戦略策定から実行、人材育成までを一気通貫で支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都港区、代表取締役社長：齊藤 秀、以下「SIGNATE」）は、2025年10月29日（水）から10月31日（金）に幕張メッセにて開催される「ビジネスイノベーション Japan 2025 秋 東京」に出展することをお知らせいたします。

■出展内容

ブース＃：No.S08-30

生成AI活用の戦略策定から実行、人材育成に伴走するトータルソリューション

【SIGNATE WorkAI】

・あらゆる業務における生成AI活用に精通した独自開発のAIエージェント

・「どの仕事に、どれだけの生成AI活用ポテンシャルがあるか」を時間と金額で可視化

・そのポテンシャルを最大限に引き出すための個別最適教育プランを自動設計

【SIGNATE Cloud】

・全社員を生成AI活用人材にするための実践型学習プラットフォーム

・eラーニングの規模感と実践型研修の没入感を両立し、受講意欲を高める仕掛け

・実務に即したアウトプット型の講座提供で、スケーラブルに実践教育を実現

ブースでは、最新の事例や具体的な導入プロセスをご紹介します。

また、本展示会では「ブース訪問予約キャンペーン」を実施しております！

当日、スムーズに案内が受けられるほか、「Amazonギフトカード1,500円分」のプレゼントもご用意しています。

《ブース訪問予約キャンペーンURL》

https://expo.bizcrew.jp/event/14429/module/booth/370326/364767

専門スタッフが具体的な解決策をご案内しますので、お気軽にお越しください！

■出展概要

日時：2025年10月29日（水）～31日（金）10:00-17:00

会場：幕張メッセ(１～３・８ホール)

ブース番号：No.S08-30

展示会URL：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo

■SIGNATE（https://signate.co.jp/(https://signate.co.jp/)）について

AI活用の戦略策定から実行、人材育成に伴走し、AX（AI transformation）を支援するAI総合コンサルティングファーム。国内最大10万人超のAI人材会員コミュニティ運営や自社開発の生成AI業務活用診断エージェント、AI活用人材育成プラットフォーム、AIコンペティションプラットフォームなど、独自の強みを有し、公共プロジェクト実績も豊富です。

■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー16階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp