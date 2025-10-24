AirX、HISと2026年1月より「世界でのスマートモビリティ旅行の提供」に向け、業務提携を締結

株式会社AirX

株式会社AirX（所在地：東京都千代田区、社長：手塚 究、以下 AirX）は、株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都港区 代表取締役社長：矢田素史 以下、HIS）と「世界でのスマートモビリティ旅行の提供」に向け、業務提携を締結したことをお知らせいたします。

HISは、1980年創業の日本を代表する総合旅行会社です。現在、国内を含め、世界59カ国に290拠点を構え、旅行のみならず、飲食、教育、地方創生、スポーツなど、幅広い分野で事業を展開しています。

AirXは、2015年の創業以来、エアモビリティの供給源となるインフラ構築に向けて取り組んでまいりました。この度のHISとの提携を通じ、世界各国で新たな空の移動体験の創出を進めるとともに、各地の観光資源を生かしたスマートで豊かな旅のかたちを提案してまいります。

■主な提携内容

・世界各国でのヘリコプターおよびeVTOLを活用したアクティビティ、旅行商品の提案、販売

・世界各国でのヘリコプターおよびeVTOLの販売及び予約プラットフォームの提供

第一弾として、2026年1月より、フランス、スイス、モナコ・ニュージランドにて、ヘリコプターの利用サービスを提供します。ニース、モナコ、カンヌといった南仏の都市間移動をヘリコプターで繋ぐことで、移動時間を大幅に短縮し効率性を追求した旅のご提案をいたします。

また、特別な体験として、ワイナリーの壮大な景観を空から堪能できる遊覧飛行や、お客様の行きたい場所にダイレクトでアクセスするオリジナルのプライベートチャーターを提供します。効率的で上質な非日常体験の両立を求めるハイエンド層に向け、移動時間の短縮とプレミアム感ある観光体験をお届けいたします。

株式会社エイチ・アイ・エス （https://www.his.co.jp/）

所在地：東京都港区虎ノ門四丁目1番1号

代表：代表取締役社長 矢田素史

資本金：1億円

事業内容：旅行業、ホテル業など

会社概要

株式会社AirX （https://airx.co.jp/）

所在地：東京都千代田区麹町六丁目6番2号

代表：代表取締役 手塚究

資本金：1億4,902万円

事業内容：旅行業、航空運送代理店事業

「空の移動革命」前夜。AirXは、ヘリコプターやプライベートジェット、空飛ぶクルマ（eVTOL）の、仕入れから販売・運用、ポート設置・運営、交通プラットフォーム開発までを一貫して担う、次世代航空モビリティ企業です。

ヘリコプター遊覧予約サイト「AIROS Skyview（エアロススカイビュー）」やチャーター見積もりサイト「AIROS（エアロス）」を運営し、自社機材を拡充することでヘリの即時予約と運賃の低価格化を実現しました。

「空飛ぶクルマ」など、次世代航空機の登場によるエアモビリティ市場の急速な拡大を見据え、現在はヘリコプター運航やポートの開拓を推進し、空の移動をより身近なライフスタイルへと進化させております。