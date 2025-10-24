¡Ú5Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¡Û¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈËÝÌõ¥Äー¥ë¡ØshuttoËÝÌõ¡Ù¡¢ITreview Grid Award 2025 Fall¡×¤Ç¸ÜµÒËþÂÅÙ¡¦Ç§ÃÎÅÙ¤È¤â¤ËºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¡ÖLeader¡×¤ò³ÍÆÀ
¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡É³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹ÃÈå¿¿¼ù¡¢°Ê²¼¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¡Ù¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈËÝÌõ¥Äー¥ë¡ØshuttoËÝÌõ¡Ê¤·¤å¤Ã¤È ¤Û¤ó¤ä¤¯¡Ë¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯10·î15Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É¼Ò¼çºÅ¤Î¡ÖITreview Grid Award 2025 Fall¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈËÝÌõ¥Äー¥ë¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç5Ç¯Ï¢Â³¤Î¡ÖLeader¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡º£²ó¡ØshuttoËÝÌõ¡Ù¤¬¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈËÝÌõ¥Äー¥ë¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖLeader¡×¤È¤Ï
¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§¹õÌî ¸»ÂÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±ITÀ½ÉÊ¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ì¥Ó¥åー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖITreview¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥£¥ì¥Ó¥åー¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¥æー¥¶ー¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ä»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ½ÉÊÇ§ÃÎÅÙ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¤Î»Í¾Ý¸Â¥Þ¥Ã¥×¡ÖITreview Grid¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖITreview Grid Award 2025 Fall¡×¤Ç¤Ï¡¢ITreview¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó14.6Ëü·ï¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ÈÇ§ÃÎÅÙ¤ÎÁÐÊý¤¬Í¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò¡ÖLeader¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´¡¢¥Ð¥Ã¥¸¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ITreview¤Î¡ÖLeader¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¾ÍÀ¤¢¤ë¾Î¹æ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢5Ç¯´ÖÏ¢Â³¼õ¾Þ¤ò¤·¤¿À½ÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö5Ç¯Ï¢Â³Leader¡×¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯¥æー¥¶ー¥ì¥Ó¥åー¤ò¼ý½¸¤·¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ä¤Ä¡¢É¾²Á¤µ¤ìÂ³¤±¤¿À½ÉÊ¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØshuttoËÝÌõ¡Ù¥ì¥Ó¥åー¥Úー¥¸¡§https://www.itreview.jp/products/shuttohonyaku/reviews
¡ØshuttoËÝÌõ¡Ù¤Î¼õ¾Þ¥«¥Æ¥´¥êー
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈËÝÌõ¥Äー¥ë¡§https://www.itreview.jp/categories/website-translation
¢¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈËÝÌõ¥Äー¥ë¡ØshuttoËÝÌõ¡Ê¤·¤å¤Ã¤È¤Û¤ó¤ä¤¯¡Ë¡Ù¤È¤Ï¡©
ºÇÃ»3Ê¬¤Ç¼ÂÁõ¤¬¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎËÝÌõ¡¦Â¿¸À¸ì²½¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±1¥¿¥°Æ³Æþ¤Î¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎÊ£¿ô¤ÎÂ¿¸À¸ì¥µ¥¤¥È±¿ÍÑ¤ËÈæ¤Ù¡¢³«È¯¡¦±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ï½é´üÈñÍÑÌµÎÁ¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÈñÍÑ¤Ï·î³Û¤Î¸ÇÄêÎÁ¶â¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢EC¥µ¥¤¥È¡¦¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥ÈÅù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶ÈÂÖ¶È¼ï¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎºÙ¤«¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥í¤ÎËÝÌõ¼Ô¤Ø¤ÎËÝÌõ½¤Àµ°ÍÍê¤È¤½¤ÎÈ¿±Ç¤ò´ÉÍý²èÌÌ¤«¤é¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥×¥íËÝÌõµ¡Ç½¡×¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ä±Û¶EC¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëº£¡¢´ë¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°SEOÂÐºöµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤¿¡ØshuttoËÝÌõ¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.submit.ne.jp/shutto-translation
¡ã30Æü´Ö¤ÎÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¼Â»ÜÃæ¡ª¡ä
30Æü´Ö¤ÎÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÂ¿¸À¸ì²½¤ò¼ê·Ú¤Ë¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¢ªhttps://adm.shutto-translation.com/register
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー²ñ¼Ò³µÍ×
µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ï¡¢¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡É¤ò¿®¾ò¤Ë¡¢¥Çー¥¿µ¯ÅÀ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡¦¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー
½êºßÃÏ¡§¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1-9-4 »½»å²ñ´Û4³¬
URL¡¡¡§ https://www.e-agency.co.jp/
ÂåÉ½¡¡¡§¹ÃÈå ¿¿¼ù
ÀßÎ©¡¡¡§1999Ç¯1·î
»ñËÜ¶â¡§9,500Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§¹ñÆâÃ±ÂÎ158Ì¾/¹ñÆâÏ¢·ë241Ì¾¡Ê2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦SaaS»ö¶È
¡¦Ãæ¹ñ»ö¶È¡¢ASEAN»ö¶È
¢¡¡Ø¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¡Ù¤È¤Ï¡©
¡Ö¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¢¥¦¥§¥Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ê·Ú¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Í±×¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄã²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¡¢»ö¶È¼ÔÍÍ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹¤¯²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦shuttoËÝÌõ¡¡https://www.submit.ne.jp/shutto-translation
¡¦CART RECOVERY(R)¡¡https://www.submit.ne.jp/cartrecovery
¡¦Contents Recommend¡¡https://www.submit.ne.jp/contentsrecommend
¡¦¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¥ì¥³¥á¥ó¥É¡¡https://www.submit.ne.jp/recommend
¡¦¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¥áー¥ëÇÛ¿®¡¡https://www.submit.ne.jp/mail
¡¦API Mail¡¡https://www.submit.ne.jp/apimail
¡¦KANAMETO https://www.submit.ne.jp/kanameto
¡¦DATA CAST https://www.submit.ne.jp/datacast
¢¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー
¥¯¥é¥¦¥É»ö¶ÈËÜÉô
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¡üshuttoËÝÌõÃ´Åö¡§ÃÓÆâ¡¦Åì¡¦±óÆ£¡¦Æ£ÅÄ¡¦Æ£ß·¡¦´äÀ¥
email¡¡ ¡§translation_support@dragon.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.submit.ne.jp/shutto-translation/contact
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1-9-4 »½»å²ñ´Û4³¬
TEL¡§03-4334-9096