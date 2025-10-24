ECサイトの売上向上に貢献！カゴ落ち対策ツール『CART RECOVERY(R)』、「ITreview Grid Award 2025 Fall」で顧客満足度を示す「Leader」を受賞

株式会社イー・エージェンシー

“おもてなしを科学する”株式会社イー・エージェンシー（本社：東京都千代田区、代表取締役：甲斐真樹、以下イー・エージェンシー）が提供するプロダクトブランド『さぶみっと！』のひとつ、カゴ落ち特化型MAツール『CART RECOVERY(R)（カートリカバリー）』は、2025年10月15日に発表されましたアイティクラウド社主催の「ITreview Grid Award 2025 Fall」において、 カゴ落ち対策カテゴリーで、認知・満足度での最高評価「Leader」を受賞いたしました。

◆今回『CART RECOVERY(R)』がカゴ落ち対策カテゴリーで受賞した「Leader」とは

アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野 源太）が運営するビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

2025年10月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Fall」では、ITreviewに集まった約14.6万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewの「Leader」は、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

『CART RECOVERY(R)』レビューページ：https://www.itreview.jp/products/cart-recovery/reviews

『CART RECOVERY(R)』の受賞カテゴリー

カゴ落ち対策：https://www.itreview.jp/categories/shopping-cart-abandonment

◆カゴ落ち特化型MAツール『CART RECOVERY(R)』とは

メールと広告をユーザーの購買検討意欲が高いタイミングで配信することによって「カゴ落ち（※1）」したユーザーをサイトに呼び戻し、売上アップに貢献します。

『CART RECOVERY(R)』でお送りしているメールの効果の平均は、開封率約43.4%、クリック率約9.8%、コンバージョン率約2.4%となります。（各効果は、配信数を基に算出しています。）

月額39,000円（税込42,900円）（※2）という低コストで成果が得られることから、多数のお客様の売上に大きく貢献することでご満足をいただいております。

※1： 「カゴ落ち」および『CART RECOVERY(R)』『カートリカバリー』は、株式会社イー・エージェンシーの登録商標です。

※2：サイトのカゴ落ち数が月間10万以上の場合は別途料金が発生いたします。

サービスサイト：https://www.submit.ne.jp/cartrecovery

◆株式会社イー・エージェンシー会社概要

京都生まれのイー・エージェンシーは、“おもてなしを科学する”を信条に、データ起点のデジタルマーケティングサービスで、お客様の成長戦略・グローバル戦略を強力に支援します。

会社名：株式会社イー・エージェンシー

所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階

URL ： https://www.e-agency.co.jp/

代表 ：甲斐 真樹

設立 ：1999年1月

資本金：9,500万円

従業員数：国内単体158名/国内連結241名（2025年6月末時点）

事業内容：

・データソリューション事業

・クラウドプロダクト・SaaS事業

・中国事業、ASEAN事業

◆『さぶみっと！』とは？

「もっと身近に、ウェブマーケティングを。」をテーマに、インターネットを使うすべての方にとって手軽に使いやすく、有益なサービスを提供するイー・エージェンシーの自社サービスブランドです。

プログラムやシステムの知識がない方でも簡単に利用できるサービスを低価格で提供し、事業者様のインターネットビジネスを広く加速させるために尽力しています。

これまでの20年以上にわたり、多くの事業者様にご利用いただいております。

・shutto翻訳 https://www.submit.ne.jp/shutto-translation

・CART RECOVERY(R) https://www.submit.ne.jp/cartrecovery

・Contents Recommend https://www.submit.ne.jp/contentsrecommend

・さぶみっと！レコメンド https://www.submit.ne.jp/recommend

・さぶみっと！メール配信 https://www.submit.ne.jp/mail

・API Mail https://www.submit.ne.jp/apimail

・KANAMETO https://www.submit.ne.jp/kanameto

・DATA CAST https://www.submit.ne.jp/datacast

◆本件に関するお問い合わせ先

株式会社イー・エージェンシー

クラウド事業本部

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●CART RECOVERY(R)担当：竹下・佐伯・國岡

email ：cart_recovery_support@dragon.jp

お問い合わせフォーム：https://www.submit.ne.jp/cartrecovery/contact

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階

TEL：03-4334-9096