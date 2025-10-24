シンプル操作で効果を最大化！メールマーケティングツール『さぶみっと！メール配信』、「ITreview Grid Award 2025 Fall」で顧客満足度を示す「High Performer」を受賞

株式会社イー・エージェンシー


“おもてなしを科学する”株式会社イー・エージェンシー（本社：東京都千代田区、代表取締役：甲斐真樹、以下イー・エージェンシー）が提供するプロダクトブランド『さぶみっと！』のひとつ、メール配信ツール『さぶみっと！メール配信』は、2025年10月15日に発表されましたアイティクラウド社主催の「ITreview Grid Award 2025 Fall」において、ユーザーから高い評価を受け、メールマーケティングツールカテゴリーでHigh Performerを受賞しました。






◆今回『さぶみっと！メール配信』が受賞した「High Performer」とは


アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野 源太）が運営するビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。


2025年10月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Fall」では、ITreviewに集まった約14.6万件のレビューをもとに、顧客満足度の優れた製品を「High Performer」として表彰、バッジが発行されています。


「High Performer」は、既にユーザーからの満足度が高いことに加え、これから認知度が高まっていくことが予想される、いま注目の製品である称号とされております。


『さぶみっと！メール配信』はメールマーケティングツールカテゴリーにおいて、ユーザーの【満足度】で高い評価を受け、「High Performer」を受賞することとなりました。



『さぶみっと！メール配信』レビューページ：https://www.itreview.jp/products/submit-mail-haishin/reviews


『さぶみっと！メール配信』の受賞カテゴリー


メールマーケティングツール：https://www.itreview.jp/categories/email-marketing



◆メールマーケティングツール『さぶみっと！メール配信』とは


初期費用0円、月額1,170円（税込1,287円）から始めることができるメール配信システムとなります。


サービス開始から20年以上自社にて運用しており、その当時から使い続けていただいているお客様も多数いらっしゃる安定したサービスとなっております。


機能面でも必要な機能がすべてそろっており、メルマガをはじめたい、顧客にメールDMを送りたいというメールマーケティングを初めて行うお客様にも最適なサービスです。


管理画面の操作もわかりやすいため、どなたでも簡単にご利用いただけます。


サービスサイト：https://www.submit.ne.jp/mail



◆株式会社イー・エージェンシー会社概要


京都生まれのイー・エージェンシーは、“おもてなしを科学する”を信条に、データ起点のデジタルマーケティングサービスで、お客様の成長戦略・グローバル戦略を強力に支援します。


会社名：株式会社イー・エージェンシー


所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階


URL　： https://www.e-agency.co.jp/


代表　：甲斐 真樹


設立　：1999年1月


資本金：9,500万円


従業員数：国内単体158名/国内連結241名（2025年6月末時点）


事業内容：


・データソリューション事業


・クラウドプロダクト・SaaS事業


・中国事業、ASEAN事業



◆『さぶみっと！』とは？


　「もっと身近に、ウェブマーケティングを。」をテーマに、インターネットを使うすべての方にとって手軽に使いやすく、有益なサービスを提供するイー・エージェンシーの自社サービスブランドです。


プログラムやシステムの知識がない方でも簡単に利用できるサービスを低価格で提供し、事業者様のインターネットビジネスを広く加速させるために尽力しています。


これまでの20年以上にわたり、多くの事業者様にご利用いただいております。


・shutto翻訳　https://www.submit.ne.jp/shutto-translation


・CART RECOVERY(R)　https://www.submit.ne.jp/cartrecovery


・Contents Recommend　https://www.submit.ne.jp/contentsrecommend


・さぶみっと！レコメンド　https://www.submit.ne.jp/recommend


・さぶみっと！メール配信　https://www.submit.ne.jp/mail


・API Mail　https://www.submit.ne.jp/apimail


・KANAMETO https://www.submit.ne.jp/kanameto


・DATA CAST https://www.submit.ne.jp/datacast



◆本件に関するお問い合わせ先


株式会社イー・エージェンシー


クラウド事業本部


●さぶみっと！メール配信担当：竹下・佐伯・國岡


email　 ：submitmail_support@dragon.jp


お問い合わせフォーム： https://www.submit.ne.jp/mail/contact


〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階


TEL：03-4334-9096