本日公開！映画「愚か者の身分」のその後を描く西尾潤著『愚か者の疾走』１１月１１日（火）発売

株式会社徳間書店（本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、本日公開、北村匠海さん×林裕太さん×綾野剛さん出演で話題、戸籍ビジネスの闇に蠢く半グレを描いた映画「愚か者の身分」原作の続編『愚か者の疾走』を2025年11月11日（火）に発売いたします。現在ネット書店にて予約受付中です。


今の日本に生きる若者たちと隣り合わせにある“闇”をテーマに描いたノンストップ逃亡サスペンス。果たして三人の愚か者たちは生まれ変われたのかー。続編で描かれる彼らの選択とその行方を、ぜひ目撃してください。


●小説『愚か者の疾走』あらすじ

「この金で生まれ変われ。」


半グレ組織から奪い取った大金をマモルに託し、タクヤは姿を消した。


あれから三年。マモルは真鶴で静かに暮らしていた。そんなある日、思わぬメールが届く。



「俺はもう限界かもしれない。」



差出人はタクヤだった――。


彼は生きていたのか？　それとも追っ手が仕掛けた罠なのか？


●著者メッセージ

あの出来事から３年。


迷いながらも、生きるしかない。過去の痛みを越え、未来を選び取っていく彼らを描きました。


●書誌情報


『愚か者の疾走』（徳間文庫）


著者：西尾潤


刊行：2025年11月11日（火）


定価：880円（税込）


判型：文庫判


ページ数：256P


ISBN：978-4-19-895071-2



【徳間書店】


https://www.tokuma.jp/book/b669918.html


▼▼映画原作▼▼

映画版ビジュアル全面帯書影

通常カバー書影

『愚か者の身分』（徳間文庫）　＜第2回大藪春彦新人賞受賞作＞


著者：西尾潤／刊行：2021年5月


定価：792円（税込）／判型：文庫判／ページ数：352P


ISBN：978-4-19-894648-7



【徳間書店】


https://www.tokuma.jp/book/b582026.html


【Amazon】


https://www.amazon.co.jp/dp/4198946485


【楽天ブックス】


https://books.rakuten.co.jp/rb/16700214



＜試し読み＞　第１章試し読みを公開中！


【徳間書店HP】


https://www.tokuma.jp/files/actibook/582026/?pNo=1(https://www.tokuma.jp/files/actibook/582026/?pNo=1)



★徳間書店『愚か者の身分』特設サイト


https://orokamono-tokumabook.jp/(https://orokamono-tokumabook.jp/)


●著者プロフィール


撮影：大泉美佳

西尾潤（にしお じゅん）


大阪府生まれ。大阪市立工芸高等学校卒業。ヘアメイク・スタイリスト。2018年、第2回大藪春彦新人賞を受賞。2019年、受賞作を含む『愚か者の身分』でデビュー。2021年、自身の経験をもとに描いた『マルチの子』は各種メディアで取り上げられ話題となり、第24回大藪春彦賞候補、第4回細谷正充賞受賞となった。他の著書に『無年金者ちとせの告白』『フラワー・チャイルド』がある。











