本日公開！映画「愚か者の身分」のその後を描く西尾潤著『愚か者の疾走』１１月１１日（火）発売
株式会社徳間書店（本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、本日公開、北村匠海さん×林裕太さん×綾野剛さん出演で話題、戸籍ビジネスの闇に蠢く半グレを描いた映画「愚か者の身分」原作の続編『愚か者の疾走』を2025年11月11日（火）に発売いたします。現在ネット書店にて予約受付中です。
今の日本に生きる若者たちと隣り合わせにある“闇”をテーマに描いたノンストップ逃亡サスペンス。果たして三人の愚か者たちは生まれ変われたのかー。続編で描かれる彼らの選択とその行方を、ぜひ目撃してください。
●小説『愚か者の疾走』あらすじ
「この金で生まれ変われ。」
半グレ組織から奪い取った大金をマモルに託し、タクヤは姿を消した。
あれから三年。マモルは真鶴で静かに暮らしていた。そんなある日、思わぬメールが届く。
「俺はもう限界かもしれない。」
差出人はタクヤだった――。
彼は生きていたのか？ それとも追っ手が仕掛けた罠なのか？
●著者メッセージ
あの出来事から３年。
迷いながらも、生きるしかない。過去の痛みを越え、未来を選び取っていく彼らを描きました。
●書誌情報
『愚か者の疾走』（徳間文庫）
著者：西尾潤
刊行：2025年11月11日（火）
定価：880円（税込）
判型：文庫判
ページ数：256P
ISBN：978-4-19-895071-2
▼▼映画原作▼▼
映画版ビジュアル全面帯書影
通常カバー書影
『愚か者の身分』（徳間文庫） ＜第2回大藪春彦新人賞受賞作＞
著者：西尾潤／刊行：2021年5月
定価：792円（税込）／判型：文庫判／ページ数：352P
ISBN：978-4-19-894648-7
＜試し読み＞ 第１章試し読みを公開中！
●著者プロフィール
撮影：大泉美佳
西尾潤（にしお じゅん）
大阪府生まれ。大阪市立工芸高等学校卒業。ヘアメイク・スタイリスト。2018年、第2回大藪春彦新人賞を受賞。2019年、受賞作を含む『愚か者の身分』でデビュー。2021年、自身の経験をもとに描いた『マルチの子』は各種メディアで取り上げられ話題となり、第24回大藪春彦賞候補、第4回細谷正充賞受賞となった。他の著書に『無年金者ちとせの告白』『フラワー・チャイルド』がある。
