本日公開！映画「愚か者の身分」のその後を描く西尾潤著『愚か者の疾走』１１月１１日（火）発売

株式会社徳間書店（本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、本日公開、北村匠海さん×林裕太さん×綾野剛さん出演で話題、戸籍ビジネスの闇に蠢く半グレを描いた映画「愚か者の身分」原作の続編『愚か者の疾走』を2025年11月11日（火）に発売いたします。現在ネット書店にて予約受付中です。

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/dp/4198950717

【楽天ブックス】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18401822

今の日本に生きる若者たちと隣り合わせにある“闇”をテーマに描いたノンストップ逃亡サスペンス。果たして三人の愚か者たちは生まれ変われたのかー。続編で描かれる彼らの選択とその行方を、ぜひ目撃してください。

●小説『愚か者の疾走』あらすじ

「この金で生まれ変われ。」

半グレ組織から奪い取った大金をマモルに託し、タクヤは姿を消した。

あれから三年。マモルは真鶴で静かに暮らしていた。そんなある日、思わぬメールが届く。

「俺はもう限界かもしれない。」

差出人はタクヤだった――。

彼は生きていたのか？ それとも追っ手が仕掛けた罠なのか？

●著者メッセージ

あの出来事から３年。

迷いながらも、生きるしかない。過去の痛みを越え、未来を選び取っていく彼らを描きました。

●書誌情報

『愚か者の疾走』（徳間文庫）

著者：西尾潤

刊行：2025年11月11日（火）

定価：880円（税込）

判型：文庫判

ページ数：256P

ISBN：978-4-19-895071-2

【徳間書店】

https://www.tokuma.jp/book/b669918.html

▼▼映画原作▼▼映画版ビジュアル全面帯書影通常カバー書影

『愚か者の身分』（徳間文庫） ＜第2回大藪春彦新人賞受賞作＞

著者：西尾潤／刊行：2021年5月

定価：792円（税込）／判型：文庫判／ページ数：352P

ISBN：978-4-19-894648-7

【徳間書店】

https://www.tokuma.jp/book/b582026.html

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/dp/4198946485

【楽天ブックス】

https://books.rakuten.co.jp/rb/16700214

＜試し読み＞ 第１章試し読みを公開中！

【徳間書店HP】

https://www.tokuma.jp/files/actibook/582026/?pNo=1(https://www.tokuma.jp/files/actibook/582026/?pNo=1)

★徳間書店『愚か者の身分』特設サイト

https://orokamono-tokumabook.jp/(https://orokamono-tokumabook.jp/)

●著者プロフィール

撮影：大泉美佳

西尾潤（にしお じゅん）

大阪府生まれ。大阪市立工芸高等学校卒業。ヘアメイク・スタイリスト。2018年、第2回大藪春彦新人賞を受賞。2019年、受賞作を含む『愚か者の身分』でデビュー。2021年、自身の経験をもとに描いた『マルチの子』は各種メディアで取り上げられ話題となり、第24回大藪春彦賞候補、第4回細谷正充賞受賞となった。他の著書に『無年金者ちとせの告白』『フラワー・チャイルド』がある。

