「ゴルフ日本シリーズJTカップ 2025」を12/4(木)よりCS放送日テレジータス/日テレNEWS24で連日生中継！さらに、原田香里プロによる解説ツアーご招待キャンペーンを10/24(金)より開始！

ツアー優勝者・賞金ランキング上位の選ばれし30人のみが集う男子ゴルフ最終戦、「ゴルフ日本シリーズJTカップ」。賞金王争いが終盤までもつれ、混戦を極めた2025年ツアーの集大成です。舞台となるのは、これまで幾多の名勝負・名場面が生まれた東京都稲城市にある名門「東京よみうりカントリークラブ」。



昨年は、1打差2位から出たショーン・ノリス選手が4バーディ、1ダブルボギーの「68」で回り、通算12アンダーで逆転優勝。また、金谷拓実選手はスコア67で回り、単独3位へ浮上。この結果、獲得賞金で逆転し、自身初の賞金王に輝きました。トッププレイヤー30名が集うメジャー最終戦の舞台で生まれてきたいくつものドラマ。今年の栄冠はいったい誰の手に？



今シーズンを象徴する最強男子プロたちの真剣勝負をCS放送 日テレジータスと日テレNEWS24で、全日程、生中継を中心にお届けします！



スマートフォンなどで見られるリアルタイム動画配信*を実施！


＊スカパーで放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・ＰＣでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応



ゴルフ日本シリーズJTカップ 2025


原田香里プロ 解説ツアーご招待キャンペーン


日テレジータスに新規でご加入、または既にご視聴いただいているゴルフファンの皆様に素敵なプレゼントのお知らせです！2025シーズンの国内男子ツアー最終戦「2025 ゴルフ日本シリーズJTカップ」で特別に行う原田 香里プロによる解説ツアーに抽選でご招待！知識・経験ともに豊富な原田 香里プロによる解説は必聴です！応募条件や注意事項をご確認の上、ご応募ください。



【賞品】


・ゴルフ日本シリーズJTカップ2025 原田 香里プロ 解説ツアー 参加権


　１.日テレジータス新規加入者さま　×　20名様


　２.日テレジータス既存契約者さま　×　20名様



【イベント概要】


ゴルフ日本シリーズJTカップ2025


開催日：大会3日目 12月6日(土)


所要時間：1時間30分～2時間(予定)


会場：東京よみうりカントリークラブ（〒206-0822 東京都稲城市坂浜６８５）


解説者：原田 香里プロ


※会場周辺に臨時駐車場はございません。公共交通機関でご来場ください。


※現地までの交通費および宿泊費等につきましてはご自身でご負担いただきます。


※イベント詳細は当選連絡でご案内いたします。



【キャンペーンサイト】


https://www.gtasu.com/present/jtcup2025tour/




◆原田 香里プロ コメント

注目組に密着して、プロのプレーを間近で見ながら、プロゴルファーならではの視点で楽しく解説して行きます！


プロは、ティーイングエリアで何を考えているのか。このホールのこのショットは、どんなクラブ選択をしていくのか。



どんな所に注目すると、より楽しく観戦できるのか。楽しいツアーにできるように頑張ります！


一緒に楽しみましょう！





＜放送日程＞


ゴルフ日本シリーズJTカップ 2025


12月4日(木)　13：45～15：45　1日目１.　日テレジータス　生中継


12月5日(金)　9：00～15：15　2日目１.　日テレNEWS24　生中継*


12月6日(土)　8：30～12：30　3日目１.　日テレジータス　生中継


12月6日(土)　23：45～25：15　3日目２.　日テレジータス　VTR


12月7日(日)　8：30～12：30　最終日１.　日テレジータス　生中継


12月7日(日)　23：00～25：00　最終日２.　日テレジータス　VTR


＊…スカパー！サービス/スカパー！プレミアムサービス/スカパー！プレミアムサービス光で日テレジータスをご契約の方は、日テレNEWS24での生中継を無料でご視聴頂けます。


※放送日時、放送内容は変更の可能性あり



◆「ゴルフ日本シリーズJTカップ 2025」番組ページ


https://www.gtasu.com/golf/jtcup/


（日テレジータス公式WEBサイト）



さらに！日テレジータスでは、スカパー！で日テレジータスに新規加入された方(新規で複数台契約の方含む)を対象に大会優勝者の直筆サイングッズを抽選でプレゼント！詳しい応募条件や当選条件はキャンペーンページをご確認ください。たくさんのご応募お待ちしております！



◆日テレジータス 秋のゴルフ祭り2025


https://www.gtasu.com/present/golffestival2025



◆視聴方法


日テレジータス：スカパー(CS257)、スカパープレミアムサービス(Ch.608)


日テレNEWS24：スカパー(CS349)、スカパープレミアムサービス(Ch.571)


そのほかJ:COM、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりなどでご覧いただけます



◆スマホ・PC・タブレット視聴方法


スカパー！番組配信にてご覧いただけます



◆視聴方法とお問い合わせ先


日テレジータス視聴方法（日テレジータス公式WEBサイト）


https://www.gtasu.com/subscription/　



日テレジータス/日テレNEWS24カスタマーセンター


TEL 0120-222-257（年中無休 10：00～20：00）



◆日テレジータス公式SNS


Ｘ(旧Twitter)：@Gtasu



◆会社情報


会社名：株式会社CS日本（通称：CS日テレ）


代表取締役社長：高橋 知也


所在地：東京都港区東新橋1-6-1　日本テレビタワー22階