回転フレームで干しやすい！洗濯物の取り込みも簡単な回転ハンガーを新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄、以下「ニトリ」）は、干す・取り込む・収納という洗濯の動作を効率化する「折りたたみ回転ハンガー」を、10月中旬より一部のニトリ店舗およびニトリネットにて販売開始いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112200001478s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112200001478s/)

共働きや子育て、介護など、家事にかける時間を短く、簡単にしたいというニーズがますます高まっています。洗濯物の「干す」「取り込む」作業は、毎日の繰り返しでありながら、意外と手間がかかるものです。

この「折りたたみ回転ハンガー」は、2つの回転フレームを搭載し、干しやすさ・取り込みやすさ・乾きやすさの3点にこだわった新しいハンガーです。

フレームを回しながら洗濯物を均等に配置できるため、風通しが良く乾きやすい構造になっています。コンパクトなサイズながらピンチの数は40ピンチあるので、十分な量を干すことが出来ます。両サイドにフックを備えており、物干し竿などに固定することができます。

取り込み時は、引っ張るだけで洗濯物が取り込めるピンチを採用。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるので、限られたスペースでも邪魔になりません。

ぜひニトリの「折りたたみ回転ハンガー」で家事の時短をしませんか？

今後もニトリでは今後も暮らしを便利に快適に彩る商品の開発に力をいれてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】折り畳み回転ハンガー

【価格】1,990円

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。

【サイズ(約)】幅74×奥行34×高さ28.5cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112200001478s/